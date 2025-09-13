Saúl, do Flamengo, comemora nascimento de filho no Rio

O meia espanhol Saúl Ñíguez, do Flamengo, viveu um dia especial neste sábado. Nasceu, pela manhã, o seu terceiro filho, Marco Ñíguez Salamanca, o primeiro carioca da família.

O clube fez questão de registrar a notícia nas redes sociais: "Mais um rubro-negro para a Nação! O Mengão deseja muita saúde e alegrias com o filhão e família!".

Números pelo Flamengo

Contratado no meio da temporada, Saúl estreou pelo Flamengo no fim de julho e já soma sete jogos, sendo quatro como titular.

Saúl joga?

Líder do Brasileirão 2025, o Rubro-Negro, no entanto, ainda não confirmou se Saúl - após o nascimento do filho - estará à disposição para enfrentar o Juventude, neste domingo (14), pelo Campeonato Brasileiro.