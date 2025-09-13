São Paulo x Botafogo: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

O São Paulo recebe o Botafogo neste domingo, às 17h30 (de Brasília), no Morumbis, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Esse será o primeiro jogo do Tricolor após a pausa para a Data Fifa. O elenco comandado pelo técnico Hernán Crespo se limitou a treinamentos no CT da Barra Funda nos últimos 15 dias, aproveitando o período para recuperar alguns jogadores, descansar aqueles que estavam desgastados e promover ajustes específicos para a reta final da temporada.

Já o Botafogo entrará em campo pela segunda vez após a pausa para a Data Fifa e quer dar uma resposta à torcida, já que na última quinta-feira acabou eliminado nas quartas de final da Copa do Brasil pelo rival Vasco, em pleno Nilton Santos.

Onde assistir São Paulo x Botafogo ao vivo?

A partida será televisionada pela TV Globo e pelo Premiere, mas você também acompanha todos os lances em tempo real aqui no gazetaesportiva.com, assim como toda a repercussão do confronto, entrevistas, entre outros conteúdos.

Como o São Paulo chega para o jogo?

O São Paulo chega para essa partida com a expectativa de dar continuidade ao bom momento que vinha vivendo sob o comando de Hernán Crespo. Apesar de ter sido derrotado no último jogo da temporada pelo Cruzeiro, o Tricolor mostrou personalidade em pleno Mineirão, dificultou a vida dos adversários, que brigam pelo título do Campeonato Brasileiro, e só sofreu um gol graças ao desvio da barreira em cobrança de falta de Matheus Pereira.

Atual sétimo colocado do Brasileirão, o São Paulo quer voltar a pontuar para se manter firme na briga pelo G6. Por outro lado, o foco está dividido entre essa partida contra o Botafogo e o duelo pelas quartas de final da Libertadores, na próxima quinta-feira, às 19h (de Brasília), contra a LDU, no Equador.

Como o Botafogo chega para o jogo?

Já o Botafogo chega pressionado para o jogo no Morumbis. Isso porque na última quinta-feira a equipe comandada por Davide Ancelotti, filho de Carlo Ancelotti, foi eliminada pelo Vasco, em pleno Nilton Santos, nos pênaltis, nas quartas de final da Copa do Brasil.

Com o revés, o Botafogo viu as chances de título nesta temporada irem por água abaixo. Eliminado também da Libertadores, pela LDU, e da Copa do Mundo de Clubes, pelo Palmeiras, o Glorioso só tem o Campeonato Brasileiro para disputar até o fim do ano, e a probabilidade de ser bicampeão é mínima, já que está a 12 pontos atrás do líder Flamengo.

Histórico do confronto entre São Paulo x Botafogo

São Paulo e Botafogo se enfrentaram 118 vezes ao longo da história. São 46 vitórias do Tricolor, 29 empates e 43 triunfos do Glorioso.

As duas equipes decidiram a final do Torneio Rio-São Paulo de 2001. Na ocasião, o Tricolor goleou o Botafogo na ida, no Maracanã, por 4 a 1, e voltou a vencer na volta, no Morumbis, por 2 a 1, jogo em que Kaká deu seu cartão de visitas ao marcar os dois gols.

Confira como foram os últimos cinco jogos entre as duas equipes:

Botafogo 2 x 2 São Paulo - Campeonato Brasileiro 2025

Botafogo 2 x 1 São Paulo - Campeonato Brasileiro 2024

São Paulo 1 (4) x (5) 1 Botafogo - Libertadores 2024

Botafogo 0 x 0 São Paulo - Libertadores 2024

São Paulo 2 x 2 Botafogo - Libertadores 2024

São Paulo

- time mais faltoso do campeonato, com uma média de 15 por jogos



- time com mais cartões amarelos recebidos, ao lado do Corinthians (62)



- média de 9 interceptações por jogo (4ª maior do campeonato)

Botafogo

- O Botafogo tem o quarto melhor ataque do Campeonato Brasileiro, com 30 gols marcados, atrás somente do Flamengo (45), Cruzeiro (35) e Mirassol (35).



- Segundo melhor defesa, com 13 gols sofridos, atrás somente do Flamengo, com dez gols sofridos.



- Segundo time com mais chutes certos no campeonato, ostentando uma média de 5.5 por jogo, atrás somente do Flamengo, com uma média de 6 por jogo.



- Terceiro time que mais finaliza a gol, com uma média de 14.8 chutes por jogo, atrás do Atlético-MG (15.8) e Flamengo (15.1).

Prováveis escalações

O técnico Hernán Crespo tem dois desfalques certos para o duelo com o Botafogo. Luciano e Bobadilla terão de cumprir suspensão automática por acúmulo de cartões amarelos e estão fora do jogo.

Por outro lado, há a possibilidade de Arboleda e Marcos Antônio voltarem a ficar à disposição após se recuperarem de suas respectivas lesões. A dupla tem treinado normalmente com o restante do elenco e pode ser relacionada.

Já o Botafogo deverá ir com força máxima para o Morumbis, uma vez que há a necessidade de dar uma resposta à torcida urgentemente, iniciando, quem sabe, uma arrancada para brigar pelo improvável título brasileiro, que foi o que restou para a equipe carioca em 2025.

Veja as prováveis escalações a seguir:

SÃO PAULO: Rafael; Ferraresi, Alan Franco e Sabino; Cédric Soares, Pablo Maia, Alisson, Rodriguinho e Enzo Díaz; Ferreirinha e Dinenno (Tapia).



Técnico: Hernán Crespo.

BOTAFOGO: Neto; Vitinho, Pantaleão, Barboza e Alex Telles; Marlon Freitas, Newton e Savarino; Santiago Rodríguez, Jefferson e Arthur Cabral.



Técnico: Davide Ancelotti.

Arbitragem

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)



Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Leone Carvalho Rocha (GO)



VAR: Marco Aurelio Ferreira (MG)

Ingressos

Os ingressos variam entre R$ 25, que dá acesso à Arquibancada Norte (meia entrada), e R$ 200, que dá acesso à Cadeira Especial Oeste (inteira), podendo ser adquiridos exclusivamente através do site spfcticket.net.