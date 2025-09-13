São Paulo anuncia 25 mil ingressos vendidos para duelo com Botafogo
O São Paulo confirmou a venda de 25 mil ingressos para a partida contra o Botafogo, neste domingo (14), às 17h30, no Morumbis, válida pelo Campeonato Brasileiro 2025.
O Tricolor busca reencontrar o caminho das vitórias após a derrota para o Cruzeiro antes da Data Fifa, resultado que interrompeu uma sequência de recuperação na competição.
Necessidade de vitória
Atualmente, a equipe ocupa a sétima posição, com 32 pontos em 22 jogos, e precisa da vitória caso queira se aproximar do G4 do torneio nacional.
O confronto com o Botafogo será o último compromisso do São Paulo antes de encarar a LDU, do Equador, pelas quartas de final da Copa Libertadores.
São Paulo x Botafogo: como comprar os ingressos
Os torcedores do São Paulo podem adquirir seus ingressos por meio do site spfcticket.net.
Preço dos ingressos
ARQUIBANCADAS
Arquibancada Norte Oreo (Setor Popular) > R$ 50 / R$ 25 (meia)
Arquibancada Sul Diamante Negro > R$ 80 / R$ 40 (meia)
Arquibancada Leste Lacta> R$ 100 / R$ 50 (meia)
Arquibancada Oeste Ouro Branco > R$ 100 / R$ 50 (meia)
CADEIRAS SUPERIORES
Cadeira Superior Norte Oreo > R$ 80 / R$ 40 (meia)
Cadeira Superior Sul Diamante Negro > R$ 150 / R$ 75 (meia)
Cadeira Especial Leste Lacta > R$ 200 / R$ 100 (meia)
Cadeira Especial Oeste Ouro Branco > R$ 200 / R$ 100 (meia)
CADEIRAS TÉRREAS
Cadeira Térrea Leste Lacta > R$ 150 / R$ 75 (meia)
Cadeira Térrea Oeste Ouro Branco > R$ 150 / R$ 75 (meia).