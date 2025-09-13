São Paulo anuncia 25 mil ingressos vendidos para duelo com Botafogo

O São Paulo confirmou a venda de 25 mil ingressos para a partida contra o Botafogo, neste domingo (14), às 17h30, no Morumbis, válida pelo Campeonato Brasileiro 2025.

O Tricolor busca reencontrar o caminho das vitórias após a derrota para o Cruzeiro antes da Data Fifa, resultado que interrompeu uma sequência de recuperação na competição.

Necessidade de vitória

Atualmente, a equipe ocupa a sétima posição, com 32 pontos em 22 jogos, e precisa da vitória caso queira se aproximar do G4 do torneio nacional.

O confronto com o Botafogo será o último compromisso do São Paulo antes de encarar a LDU, do Equador, pelas quartas de final da Copa Libertadores.

São Paulo x Botafogo: como comprar os ingressos

Os torcedores do São Paulo podem adquirir seus ingressos por meio do site spfcticket.net.

Preço dos ingressos

ARQUIBANCADAS

Arquibancada Norte Oreo (Setor Popular) > R$ 50 / R$ 25 (meia)



Arquibancada Sul Diamante Negro > R$ 80 / R$ 40 (meia)



Arquibancada Leste Lacta> R$ 100 / R$ 50 (meia)



Arquibancada Oeste Ouro Branco > R$ 100 / R$ 50 (meia)

CADEIRAS SUPERIORES

Cadeira Superior Norte Oreo > R$ 80 / R$ 40 (meia)



Cadeira Superior Sul Diamante Negro > R$ 150 / R$ 75 (meia)



Cadeira Especial Leste Lacta > R$ 200 / R$ 100 (meia)



Cadeira Especial Oeste Ouro Branco > R$ 200 / R$ 100 (meia)





CADEIRAS TÉRREAS

Cadeira Térrea Leste Lacta > R$ 150 / R$ 75 (meia)



Cadeira Térrea Oeste Ouro Branco > R$ 150 / R$ 75 (meia).