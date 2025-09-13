Topo

Esporte

São Paulo anuncia 25 mil ingressos vendidos para duelo com Botafogo

13/09/2025 12h49

O São Paulo confirmou a venda de 25 mil ingressos para a partida contra o Botafogo, neste domingo (14), às 17h30, no Morumbis, válida pelo Campeonato Brasileiro 2025.

O Tricolor busca reencontrar o caminho das vitórias após a derrota para o Cruzeiro antes da Data Fifa, resultado que interrompeu uma sequência de recuperação na competição.

Necessidade de vitória

Atualmente, a equipe ocupa a sétima posição, com 32 pontos em 22 jogos, e precisa da vitória caso queira se aproximar do G4 do torneio nacional.

O confronto com o Botafogo será o último compromisso do São Paulo antes de encarar a LDU, do Equador, pelas quartas de final da Copa Libertadores.

São Paulo x Botafogo: como comprar os ingressos

Os torcedores do São Paulo podem adquirir seus ingressos por meio do site spfcticket.net.

Preço dos ingressos

ARQUIBANCADAS

Arquibancada Norte Oreo (Setor Popular) > R$ 50 / R$ 25 (meia)

Arquibancada Sul Diamante Negro > R$ 80 / R$ 40 (meia)

Arquibancada Leste Lacta> R$ 100 / R$ 50 (meia)

Arquibancada Oeste Ouro Branco > R$ 100 / R$ 50 (meia)

CADEIRAS SUPERIORES

Cadeira Superior Norte Oreo > R$ 80 / R$ 40 (meia)

Cadeira Superior Sul Diamante Negro > R$ 150 / R$ 75 (meia)

Cadeira Especial Leste Lacta > R$ 200 / R$ 100 (meia)

Cadeira Especial Oeste Ouro Branco > R$ 200 / R$ 100 (meia)


CADEIRAS TÉRREAS

Cadeira Térrea Leste Lacta > R$ 150 / R$ 75 (meia)

Cadeira Térrea Oeste Ouro Branco > R$ 150 / R$ 75 (meia).

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Esporte

Mbappé marca, e Real Madrid vence a Sociedad fora de casa pelo Espanhol

Com desfalques, Flamengo divulga relacionados

Mbappé comanda vitória do Real que teve Militão como melhor brasileiro

Corinthians alerta torcedores sobre cadastro facial para jogo com Fluminense

Sem Memphis, Corinthians deve ter trio GYN contra o Flu; veja provável time

Jogo do Palmeiras hoje (13) pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo

São Paulo anuncia 25 mil ingressos vendidos para duelo com Botafogo

Vendido ao CSKA, Henrique Carmo se despede do São Paulo

Barcelona informa lesão de Lamine Yamal, e Flick reclama da seleção espanhola

Saúl, do Flamengo, comemora nascimento de filho no Rio

Alemanha se classifica para Final 8 da Copa Davis e Bélgica lidera contra Austrália