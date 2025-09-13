Saiba como assistir ao Noche UFC, card liderado por Diego Lopes vs Jean Silva

Neste sábado (13), o Ultimate desembarca em San Antonio, no Texas (EUA), para promover a terceira edição do seu evento anual em comemoração à Independência do México. Liderado pelo duelo verde-amarelo entre Diego Lopes e Jean Silva, o Noche UFC contará com a transmissão, ao vivo e na íntegra, do 'Fight Pass' - serviço de streaming da entidade - a partir das 16 horas (horário de Brasília).

Números dois e dez do ranking peso-pena (66 kg) da entidade, os brasileiros Diego Lopes e Jean Silva vão se enfrentar na luta principal do Noche UFC. O vencedor do duelo, inclusive, pode se aproximar ou, até mesmo, já se credenciar para uma disputa pelo cinturão da categoria - atualmente sob posse do australiano Alexander Volkanovski.

Brasil em peso

Apesar de ser um evento em homenagem ao México, o Brasil estará representado em peso no card do Noche UFC, neste sábado. Além de Diego Lopes e Jean Silva, já citados, o 'Esquadrão Brasileiro' contará com mais seis atletas tupiniquins: Diego Ferreira, Netto BJJ, Amanda Lemos, Alessandro Costa, Alice Pereira e Rodrigo Sezinando.

Ex-top 15 do peso-leve (70 kg) Diego Ferreira entra em ação no card principal do show, para medir forças com o americano Alexander Hernandez. Na parcela preliminar da edição, Netto BJJ encara o peruano Claudio Puelles, Amanda Lemos pega a wrestler Tatiana Suarez, Alessandro Costa enfrenta Alden Coria e a promissora Alice Pereira, de apenas 19 anos, se tornará a mais jovem lutadora a competir no Ultimate quando subir no octógono para duelar com Montserrat Rendon.

Na luta inaugural do card, Rodrigo Sezinando vai disputar o título meio-médio (77 kg) da 33 temporada do reality show 'The Ultimate Fighter', contra o ucraniano Daniil Donchenko. Inicialmente, o combate estava programado para acontecer no UFC 319, em agosto, mas uma lesão do brasileiro obrigou a organização a adiar o confronto final do 'TUF 33'.

O UFC Fight Pass transmite o evento, ao vivo e na íntegra, a partir das 16h, neste sábado. O card principal tem previsão de início às 19 horas. As três primeiras lutas do show podem ser vistas de graça através do Fight Pass ou dos perfis oficiais do UFC no Facebook, Youtube e Tik Tok. A reportagem da Ag. Fight estará atenta e vai realizar a cobertura da atração através de relatos das lutas de maior destaque.

