Algoz de Bia Haddad recusou torneio em casa para vir ao Brasil e quer apoio

Algoz de Bia Haddad nas quartas de final do SP Open, a mexicana Renata Zarazua, número 84 do mundo, veio para o Brasil após recusar jogar um torneio no seu país por causa da altitude.

O que aconteceu

Renata Zarazua poderia ter jogado o WTA 1000 de Guadalajara nesta semana. A mexicana disputaria a competição como uma das tenistas da casa, mas decidiu não ir à quadra e vir para o Brasil.

A altitude de 1.566 m de Guadalajara foi o empecilho. Por causa do aumento da pressão arterial, Renata priorizou a saúde e deixou a competição como local de lado.

O México fica em uma altitude elevada e eu sofro de um problema de saúde. Na altitude, minha pressão arterial sobe muito, então não me sinto bem fisicamente, e o torneio sabe disso. Obviamente, tive que explicar a eles porque jogar no México é para mim como se eu tivesse que jogar, mas precisei considerar e priorizar minha saúde.

Renata Zarazua

A mexicana teve praticamente toda a quadra central Maria Esther Bueno contra ela ontem. Os torcedores presentes apoiaram Bia Haddad, mas a brasileira acabou derrotada por Renata por 2 sets a 0 (7/6 e 6/3). O clima todo a favor da brasileira foi uma "arma" usada por Zarazua.

Uma das partidas mais difíceis para mim este ano, principalmente porque sei que ela é uma jogadora muito boa. Obviamente, o público estava super barulhento às vezes. Quando tenho toda aquela gente no México, às vezes fico um pouco nervosa. Então, tentei usar isso a meu favor, no sentido de que acho que fiquei um pouco mais calma.

Renata Zarazua

Apesar de ser algoz da principal estrela do SP Open e frustrar a torcida, Renata Zarazua quer contar com o apoio dos brasileiros daqui para frente. A mexicana encara a francesa Sarah Rakotomanga, hoje, na semifinal.

Espero que sim [apoio dos brasileiros]. Eu realmente os amo, amo o Brasil. Obviamente, sei que é difícil jogar contra uma atleta local. Eu sabia que eles iriam torcer por ela, mas eu amo o Brasil em geral, a cidade. Sempre que tem torneio aqui, eu tento vir. Tenho muitos amigos, então gosto muito daqui.

Renata Zarazua

Zarazua tem virado o terror de tenistas da casa. Antes de eliminar Bia Haddad Maia no Brasil, ela havia eliminado a americana Madison Keys na primeira rodada do US Open.