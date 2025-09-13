Topo

Red Bull Bragantino x Sport pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

13/09/2025 20h00

O Red Bull Bragantino recebe o Sport, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo, no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. A bola vai rolar a partir das 11 horas (de Brasília).

Onde assistir RB Bragantino x Sport ao vivo?

Pay-per-view: Premiere

Como chega o Red Bull Bragantino?

O Red Bull Bragantino vive uma fase ruim na temporada e tem apenas uma vitória nos últimos 11 jogos em todas as competições. Na última rodada do Campeonato Brasileiro, o Massa Bruta foi goleado pelo Botafogo, por 4 a 1, no Nilton Santos.

A equipe de Bragança Paulista ocupa a 8ª posição, com 30 pontos conquistados.

Como chega o Sport?

Lanterna do Campeonato Brasileiro, com apenas uma vitória em 20 jogos, o Sport não vence há três rodadas, com duas rodadas e um empate no período. Na última rodada, o Leão perdeu para o Vasco, por 3 a 2, na Ilha do Retiro.

A equipe do técnico Daniel Paulista ocupa a 20ª colocação, com dez pontos.

Histórico de confrontos

Ao todo, as duas equipes já se enfrentaram 22 vezes ao longo da história. O Sport leva a vantagem no confronto, com dez vitórias sobre o RB Bragantino. Por outro lado, os paulistas tem seis triunfos sobre a equipe pernambucana. Além de seis empates.

Prováveis escalações 

Red Bull Bragantino:

  • Cleiton; Nathan Mendes, Pedro Henrique, Guzmán Rodríguez e Vanderlan; Ramires, Fabinho e Jhon Jhon; Luan Barbosa, Laquintana e Eduardo Sasha.

  • Técnico: Fernando Seabra

Sport:

  • Gabriel Vasconcelos; Mateus Alexandre, Rafael Thyere, Renan Menezes e Aderlan; Zé Lucas, Christian Rivera, Matheusinho, Lucas Lima e Lucas Pereira; Diego Lacerda.

  • Técnico: Daniel Paulista

Ficha técnica

Red Bull Bragantino x Sport:

  • Local: Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)

  • Data: 14/09/2025

  • Horário: 11h (de Brasília)

  • Competição: Série A - Rodada 23

  • Árbitro: Anderson Daronco

  • Assistentes: Michael Stanislau e Tiago Augusto Kappes Diel

  • VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga

