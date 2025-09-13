Red Bull Bragantino x Sport pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações
O Red Bull Bragantino recebe o Sport, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo, no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. A bola vai rolar a partir das 11 horas (de Brasília).
Onde assistir RB Bragantino x Sport ao vivo?
Pay-per-view: Premiere
Como chega o Red Bull Bragantino?
O Red Bull Bragantino vive uma fase ruim na temporada e tem apenas uma vitória nos últimos 11 jogos em todas as competições. Na última rodada do Campeonato Brasileiro, o Massa Bruta foi goleado pelo Botafogo, por 4 a 1, no Nilton Santos.
A equipe de Bragança Paulista ocupa a 8ª posição, com 30 pontos conquistados.
Como chega o Sport?
Lanterna do Campeonato Brasileiro, com apenas uma vitória em 20 jogos, o Sport não vence há três rodadas, com duas rodadas e um empate no período. Na última rodada, o Leão perdeu para o Vasco, por 3 a 2, na Ilha do Retiro.
A equipe do técnico Daniel Paulista ocupa a 20ª colocação, com dez pontos.
Histórico de confrontos
Ao todo, as duas equipes já se enfrentaram 22 vezes ao longo da história. O Sport leva a vantagem no confronto, com dez vitórias sobre o RB Bragantino. Por outro lado, os paulistas tem seis triunfos sobre a equipe pernambucana. Além de seis empates.
Prováveis escalações
Red Bull Bragantino:
- Cleiton; Nathan Mendes, Pedro Henrique, Guzmán Rodríguez e Vanderlan; Ramires, Fabinho e Jhon Jhon; Luan Barbosa, Laquintana e Eduardo Sasha.
- Técnico: Fernando Seabra
Sport:
- Gabriel Vasconcelos; Mateus Alexandre, Rafael Thyere, Renan Menezes e Aderlan; Zé Lucas, Christian Rivera, Matheusinho, Lucas Lima e Lucas Pereira; Diego Lacerda.
- Técnico: Daniel Paulista
Ficha técnica
Red Bull Bragantino x Sport:
- Local: Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)
- Data: 14/09/2025
- Horário: 11h (de Brasília)
- Competição: Série A - Rodada 23
- Árbitro: Anderson Daronco
- Assistentes: Michael Stanislau e Tiago Augusto Kappes Diel
- VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga