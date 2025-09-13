Mbappé comanda vitória do Real que teve Militão como melhor brasileiro

O Real Madrid venceu a Real Sociedad, hoje, por 2 a 1, pela 4ª rodada do Campeonato Espanhol. Mbappé e Guler marcaram para os merengues, e Oyarzabal, de pênalti, diminuiu para os donos da casa.

O Real dominou o primeiro tempo e, mesmo com um a menos, foi para o intervalo com 2 a 0. O time merengue ainda teve um gol anulado logo aos dois minutos de jogo por impedimento milimétrico de Mbappé.

Na segunda etapa, porém, a Real Sociedad foi para cima, diminuiu de pênalti e colocou Courtois para trabalhar. Os donos da casa enfim fizeram valer a superioridade numérica, tiveram mais a bola e pressionaram os merengues rumo ao empate. O time de Xabi, porém, se segurou e garantiu a vitória.

Mbappé deixou o campo com um gol, uma assistência e a artilharia do Campeonato Espanhol. O camisa 10 chegou ao quarto tento no torneio e está empatado com Rafa Mir, do Elche.

O Real Madrid volta a campo na terça-feira, às 16h (de Brasília), para encarar o Olympique pela Liga dos Campeões. Já a Real Sociedad encara o Betis na sexta-feira, ás 16h (de Brasília), pelo Espanhol.

Militão para no goleiro, e Vini é espectador

O zagueiro foi o melhor brasileiro do time merengue, mas levou a pior em duelo com Remiro. Sólido defensivamente, Militão teve duas oportunidades de mostrar seu lado artilheiro, mas foi bloqueado pelo arqueiro da Real Sociedad. Aos 26 minutos o primeiro tempo, o goleiro se esticou para desviar uma cabeçada do zagueiro brasileiro após toque de Huijsen. Três minutos depois, Guler bateu escanteio pela esquerda, Militão ganhou de todo mundo pelo alto e tentou novamente de cabeça, mas o goleiro levou a melhor.

Já Vini Jr ficou espetado do lado esquerdo e viu Mbappé comandar o triunfo merengue. O camisa 7 fez um primeiro tempo discreto, recebendo poucas bolas e trabalhando mais na marcação alta do Real do que efetivamente na criação de jogadas. Na segunda etapa, se apresentou mais, finalizou — sem perigo — contra a meta de Remiro, mas teve dificuldades para se livrar da marcação. O camisa 7 foi substituído aos 24 minutos do segundo tempo.

Rodrygo começou a partida no banco de reservas e, diante do sufoco do Real, não ganhou minutos. O segundo tempo do time merengue foi de muita dificuldade defensiva, o que obrigou Xabi a "fechar" o time, e quem sofreu foi o atacante brasileiro, que viu o treinador chamar apenas defensores para fazer as substituições. Enquanto isso, Mbappé ficou isolado no ataque.

Gols e lances importantes

Anulado por impedimento milimétrico. O Real Madrid balançou a rede logo com dois minutos de jogo, após Mbappé receber nas costas da zaga, tirar do goleiro e, sem ângulo para finalizar, tocar para Arda Guler mandar contra o gol aberto. A arbitragem apontou impedimento sutil do francês, e o VAR confirmou.

Vini pressionou, Elustondo errou, e Mbappé abriu o placar. Aos 10 minutos do primeiro tempo, Vinicius Jr subiu a marcação contra Elustondo, que errou ao fazer o recuo para Zubeldia e entregou no pé de Mbappé, que partiu e velocidade e finalizou na saída do goleiro para fazer 1 a 0.

Huijsen parou contra-ataque, foi expulso e revoltou Xabi Alonso. Aos 32 minutos do primeiro tempo, Oyarzabal foi lançado nas costas da zaga, colocou na frente do zagueiro e, indo em direção ao gol, foi puxado pouco após passar o meio-campo. A arbitragem aplicou o vermelho direto, para revolta de Xabi Alonso, que recebeu o amarelo.

Mbappé brilhou de novo, e Guler fez 2 a 0. Aos 43 minutos do primeiro tempo, o camisa 10 recebeu nas costas de Elustondo, balançou para cima do marcador, entrou na área e devolveu para Guler, que dominou ajeitando e finalizou de cavadinha para ampliar.

Traves salvaram Tchouameni, mas Real Sociedad diminuiu de pênalti. Os donos da casa se arriscaram no ataque no início do segundo tempo e, aos 4 minutos do segundo tempo, viram o camisa 14 merengue quase anotar contra. No lance, Gonçalo Guedes fez o cruzamento rasteiro e Marin bateu da marca do pênalti. Tchouameni desviou, tirando de Courtois, e viu a bola bater nas duas traves antes de Militão afastar de vez. Seis minutos depois, porém, o árbitro marcou pênalti após bola bater do braço de Cavajal, e Oyarzabal diminuiu.

Real Sociedad foi para o tudo ou nada, e Courtois garantiu a vitória merengue. O belga não conseguiu defender o pênalti, mas cresceu na tentativa de cavadinha de Oyarzabal aos 19 minutos do segundo tempo. Já aos 38, ele saiu na entrada da área para tirar a bola dos pés de Oyarzabal e evitar o segundo dos donos da casa.

Ficha técnica

Real Sociedad 1 x 2 Real Madrid

Data e horário: 13 de setembro (sábado), às 11h15 (de Brasília)

Competição: Campeonato Espanhol, 4ª rodada

Local: Estádio Anoeta

Árbitro: Jesús Gil Manzano

Cartões amarelos: Zubeldia (Real Sociedad), Xabi Alonso (Real Madrid), Barrenetxea (Real Sociedad); Mbappé (Real Madrid)

Cartão vermelho: Huijsen (Real Madrid)

Gols: Mbappé (Real Madrid), aos 10 minutos do 1º tempo; Guler (Real Madrid), aos 43 minutos do 1º tempo; Oyarzabal (Real Sociedad), aos 10 minutos do segundo tempo.

Real Sociedad: Remiro; Zubeldia, Elustondo (Aramburu) e Caleta-Car; Gorrotexategi (Karrikaburu), Goti (Soler), Marín e Barrene; Oyarzabal, Gonçalo Guedes e Sérgio Gomez. Técnico: Sergio Fancisco

Real Madrid: Courtois; Carvajal (Trent), Militão, Huijsen e Carreras; Tchouameni, Ceballos (Asencio) e Guler (Alaba); Brahim (Valverde), Mbappé e Vini Jr. (Fran García) Técnico: Xabi Alonso