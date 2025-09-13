Que horas começa o UFC Lopes x Silva hoje? Horários, lutas e onde assistir ao vivo
Os brasileiros Diego Lopes e Jean Silva fazem a luta principal hoje do Noche UFC, evento que celebra a Independência do México. O card principal tem início previsto para as 19h (de Brasília).
Onde assistir? UFC Fight Pass (streaming —sujeito às condições da plataforma) transmite todo o evento ao vivo.
Segundo colocado do ranking do peso-pena, Lopes somava cinco triunfos consecutivos até a disputa do cinturão contra Alexander Volkanovski em sua luta anterior. Na luta pelo título, o brasileiro acabou superado pelo australiano.
Do outro lado, Jean Silva vai disputar sua primeira luta principal no UFC. O brasileiro é o atual 10ª colocado do ranking dos penas e vem de cinco vitórias seguidas, todas por nocaute ou finalização.
Noche de UFC - Card Completo do evento
Card principal - a partir das 19h
- Diego Lopes x Jean Silva
- Rob Font x David Martinez
- Rafa Garcia x Jared Gordon
- Kelvin Gastelum x Dustin Stoltzfus
- Alexander Hernandez x Diego Ferreira
- Santiago Luna x Quang Le
Card preliminar - a partir das 16h
- Jose Daniel Medina x Dusko Todorovic
- Claudio Puelles x Joaquim "Netto BJJ" Silva
- Tatiana Suarez x Amanda Lemos
- Jesus Aguilar x Luis Gurule
- Zachary Reese x Sedriques Dumas
- Alessandro Costa x Alden Coria
- Montse Rendon x Alice Pereira
- Rodrigo Sezinando x Daniil Donchenko
Diego Lopes x Jean Silva -- Noche de UFC
- Data e hora: 13 de setembro, a partir das 19h inicia o card principal (de Brasília)
- Local: AT&T Center, Texas (EUA)
- Transmissão: UFC Fight Pass (streaming --sujeito às condições da plataforma)