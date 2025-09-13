Topo

Que horas começa o UFC Lopes x Silva hoje? Horários, lutas e onde assistir ao vivo

O brasileiro Diego Lopes antes da luta contra o australiano Alexander Volkanovski em disputa pelo cinturão dos penas no UFC 314, em Miami. Imagem: Megan Briggs / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
13/09/2025 14h00

Os brasileiros Diego Lopes e Jean Silva fazem a luta principal hoje do Noche UFC, evento que celebra a Independência do México. O card principal tem início previsto para as 19h (de Brasília).

Onde assistir? UFC Fight Pass (streaming —sujeito às condições da plataforma) transmite todo o evento ao vivo.

Segundo colocado do ranking do peso-pena, Lopes somava cinco triunfos consecutivos até a disputa do cinturão contra Alexander Volkanovski em sua luta anterior. Na luta pelo título, o brasileiro acabou superado pelo australiano.

Do outro lado, Jean Silva vai disputar sua primeira luta principal no UFC. O brasileiro é o atual 10ª colocado do ranking dos penas e vem de cinco vitórias seguidas, todas por nocaute ou finalização.

Noche de UFC - Card Completo do evento

Card principal - a partir das 19h

  • Diego Lopes x Jean Silva
  • Rob Font x David Martinez
  • Rafa Garcia x Jared Gordon
  • Kelvin Gastelum x Dustin Stoltzfus
  • Alexander Hernandez x Diego Ferreira
  • Santiago Luna x Quang Le

Card preliminar - a partir das 16h

  • Jose Daniel Medina x Dusko Todorovic
  • Claudio Puelles x Joaquim "Netto BJJ" Silva
  • Tatiana Suarez x Amanda Lemos
  • Jesus Aguilar x Luis Gurule
  • Zachary Reese x Sedriques Dumas
  • Alessandro Costa x Alden Coria
  • Montse Rendon x Alice Pereira
  • Rodrigo Sezinando x Daniil Donchenko

Diego Lopes x Jean Silva -- Noche de UFC

  • Data e hora: 13 de setembro, a partir das 19h inicia o card principal (de Brasília)
  • Local: AT&T Center, Texas (EUA)
  • Transmissão: UFC Fight Pass (streaming --sujeito às condições da plataforma)

