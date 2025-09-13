Que horas começa a luta de Diego Lopes no UFC hoje? Veja horário
Os brasileiros Diego Lopes e Jean Silva medem forças hoje no Noche UFC, evento que comemora a Independência do México. O card principal está programado para começar às 19h (horário de Brasília).
Onde assistir? O UFC Fight Pass (plataforma de streaming — sujeito às condições do serviço) transmite todo o evento ao vivo.
Lopes é o atual segundo colocado no ranking dos pesos-pena. O lutador vinha de cinco triunfos consecutivos antes de disputar o cinturão contra Alexander Volkanovski em sua última apresentação. Na luta pelo título, o brasileiro acabou derrotado pelo australiano.
Já Jean Silva fará sua primeira participação em uma luta principal no UFC. O lutador, que ocupa a 10ª posição no ranking da categoria, chega embalado por cinco vitórias seguidas — todas obtidas por nocaute ou finalização.
Noche UFC - Card completo
Card principal - a partir das 19h
- Diego Lopes x Jean Silva
- Rob Font x David Martinez
- Rafa Garcia x Jared Gordon
- Kelvin Gastelum x Dustin Stoltzfus
- Alexander Hernandez x Diego Ferreira
- Santiago Luna x Quang Le
Card preliminar - a partir das 16h
- Jose Daniel Medina x Dusko Todorovic
- Claudio Puelles x Joaquim "Netto BJJ" Silva
- Tatiana Suarez x Amanda Lemos
- Jesus Aguilar x Luis Gurule
- Zachary Reese x Sedriques Dumas
- Alessandro Costa x Alden Coria
- Montse Rendon x Alice Pereira
- Rodrigo Sezinando x Daniil Donchenko
Diego Lopes x Jean Silva -- Noche de UFC
- Data e hora: 13 de setembro, a partir das 19h (início do card principal -- horário de Brasília)
- Local: AT&T Center, Texas (EUA)
- Transmissão: UFC Fight Pass (streaming -- sujeito às condições da plataforma)