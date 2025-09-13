Topo

Que horas começa a luta de Diego Lopes no UFC hoje? Veja horário

Diego Lopes durante luta contra Mover Evloev, no UFC 288. - Sarah Stier/Getty Images
13/09/2025 15h16

Os brasileiros Diego Lopes e Jean Silva medem forças hoje no Noche UFC, evento que comemora a Independência do México. O card principal está programado para começar às 19h (horário de Brasília).

Onde assistir? O UFC Fight Pass (plataforma de streaming — sujeito às condições do serviço) transmite todo o evento ao vivo.

Lopes é o atual segundo colocado no ranking dos pesos-pena. O lutador vinha de cinco triunfos consecutivos antes de disputar o cinturão contra Alexander Volkanovski em sua última apresentação. Na luta pelo título, o brasileiro acabou derrotado pelo australiano.

Já Jean Silva fará sua primeira participação em uma luta principal no UFC. O lutador, que ocupa a 10ª posição no ranking da categoria, chega embalado por cinco vitórias seguidas — todas obtidas por nocaute ou finalização.

Noche UFC - Card completo

Card principal - a partir das 19h

  • Diego Lopes x Jean Silva
  • Rob Font x David Martinez
  • Rafa Garcia x Jared Gordon
  • Kelvin Gastelum x Dustin Stoltzfus
  • Alexander Hernandez x Diego Ferreira
  • Santiago Luna x Quang Le

Card preliminar - a partir das 16h

  • Jose Daniel Medina x Dusko Todorovic
  • Claudio Puelles x Joaquim "Netto BJJ" Silva
  • Tatiana Suarez x Amanda Lemos
  • Jesus Aguilar x Luis Gurule
  • Zachary Reese x Sedriques Dumas
  • Alessandro Costa x Alden Coria
  • Montse Rendon x Alice Pereira
  • Rodrigo Sezinando x Daniil Donchenko

Diego Lopes x Jean Silva -- Noche de UFC

  • Data e hora: 13 de setembro, a partir das 19h (início do card principal -- horário de Brasília)
  • Local: AT&T Center, Texas (EUA)
  • Transmissão: UFC Fight Pass (streaming -- sujeito às condições da plataforma)

