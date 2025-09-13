PSG x Lens: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

Neste domingo, o Paris Saint-German (PSG) enfrenta o Lens, pela quarta rodada do Campeonato Francês, às 12h15 (de Brasília), no Parque dos Príncipes.

Onde assistir?

O jogo terá transmissão da CazéTV.

Como chegam os times?

O PSG vem de três vitórias consecutivas no Campeonato Francês, contra Nantes, Angers e Toulouse. Já o Lens, após perder para o Lyon, vem de duas vitórias (Le Havre e Brest).

Histórico do confronto

As equipes disputaram um total de 93 jogos, com 25 vitórias do Lens, 22 empates e 46 triunfos do PSG. Nos últimos cinco confrontos, o domínio foi total do PSG.

Veja o histórico dos últimos cinco confrontos:

18/01/2025: PSG 2 x 1 Lens (Campeonato Francês)



22/12/2024: PSG 1 (4) x 1 (3) Lens (Copa da França)



02/11/2024: PSG 1 x 0 Lens (Campeonato Francês)



14/01/2024: PSG 2 x 0 Lens (Campeonato Francês)



26/08/2023: PSG 3 x 1 Lens (Campeonato Francês)

Estatísticas

PSG no campeonato

1ª posição



3 vitórias



8 gols marcados



3 gols sofridos

Lens no campeonato

5ª posição



2 vitórias e 1 derrota



5 gols marcado



3 gols sofridos

Prováveis escalações

PSG: Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Vitinha, Zaire-Emery e João Neves; Barcola, Gonçalo Ramos e Kvaratskhelia.



Técnico: Luis Enrique

Lens: Risser; Gradit, Sarr e Udol; Aguilar, Thomasson, Sangaré e Machado; Said e Thauvin; Fofana.



Técnico: Pierre Sage

Próximo jogo PSG

PSG x Atalanta | Liga dos Campeões



Data e horário: 17 de setembro, às 16h00 (de Brasília)



Local: Parque dos Príncipes

Próximo jogo Lens

Lens x Lille | Campeonato Francês



Data e horário: 20 de setembro, às 16h05 (de Brasília)



Local: Estádio Bollaert-Delelis

FICHA TÉCNICA



PSG X LENS

Competição: Campeonato Francês



Local: Parc des Princes



Data: 14 de setembro de 2025 (Domingo)



Horário: 12h15 (de Brasília)



Transmissão: CazéTV



Arbitragem: Jeremie Pignard