PSG x Lens: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

13/09/2025 20h00

Neste domingo, o Paris Saint-German (PSG) enfrenta o Lens, pela quarta rodada do Campeonato Francês, às 12h15 (de Brasília), no Parque dos Príncipes.

Onde assistir?

O jogo terá transmissão da CazéTV.

Como chegam os times?

O PSG vem de três vitórias consecutivas no Campeonato Francês, contra Nantes, Angers e Toulouse. Já o Lens, após perder para o Lyon, vem de duas vitórias (Le Havre e Brest).

Histórico do confronto

As equipes disputaram um total de 93 jogos, com 25 vitórias do Lens, 22 empates e 46 triunfos do PSG. Nos últimos cinco confrontos, o domínio foi total do PSG.

Veja o histórico dos últimos cinco confrontos:

18/01/2025: PSG 2 x 1 Lens (Campeonato Francês)

22/12/2024: PSG 1 (4) x 1 (3) Lens (Copa da França)

02/11/2024: PSG 1 x 0 Lens (Campeonato Francês)

14/01/2024: PSG 2 x 0 Lens (Campeonato Francês)

26/08/2023: PSG 3 x 1 Lens (Campeonato Francês)

Estatísticas

PSG no campeonato

1ª posição

3 vitórias

8 gols marcados

3 gols sofridos

Lens no campeonato

5ª posição

2 vitórias e 1 derrota

5 gols marcado

3 gols sofridos

Prováveis escalações

PSG: Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Vitinha, Zaire-Emery e João Neves; Barcola, Gonçalo Ramos e Kvaratskhelia.

Técnico: Luis Enrique

Lens: Risser; Gradit, Sarr e Udol; Aguilar, Thomasson, Sangaré e Machado; Said e Thauvin; Fofana.

Técnico: Pierre Sage

Próximo jogo PSG

PSG x Atalanta | Liga dos Campeões

Data e horário: 17 de setembro, às 16h00 (de Brasília)

Local: Parque dos Príncipes

Próximo jogo Lens

Lens x Lille | Campeonato Francês

Data e horário: 20 de setembro, às 16h05 (de Brasília)

Local: Estádio Bollaert-Delelis

FICHA TÉCNICA

PSG X LENS

Competição: Campeonato Francês

Local: Parc des Princes

Data: 14 de setembro de 2025 (Domingo)

Horário: 12h15 (de Brasília)

Transmissão: CazéTV

Arbitragem: Jeremie Pignard

