PSG x Lens: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações
Neste domingo, o Paris Saint-German (PSG) enfrenta o Lens, pela quarta rodada do Campeonato Francês, às 12h15 (de Brasília), no Parque dos Príncipes.
Onde assistir?
O jogo terá transmissão da CazéTV.
Como chegam os times?
O PSG vem de três vitórias consecutivas no Campeonato Francês, contra Nantes, Angers e Toulouse. Já o Lens, após perder para o Lyon, vem de duas vitórias (Le Havre e Brest).
Histórico do confronto
As equipes disputaram um total de 93 jogos, com 25 vitórias do Lens, 22 empates e 46 triunfos do PSG. Nos últimos cinco confrontos, o domínio foi total do PSG.
Veja o histórico dos últimos cinco confrontos:
18/01/2025: PSG 2 x 1 Lens (Campeonato Francês)
22/12/2024: PSG 1 (4) x 1 (3) Lens (Copa da França)
02/11/2024: PSG 1 x 0 Lens (Campeonato Francês)
14/01/2024: PSG 2 x 0 Lens (Campeonato Francês)
26/08/2023: PSG 3 x 1 Lens (Campeonato Francês)
Estatísticas
PSG no campeonato
1ª posição
3 vitórias
8 gols marcados
3 gols sofridos
Lens no campeonato
5ª posição
2 vitórias e 1 derrota
5 gols marcado
3 gols sofridos
Prováveis escalações
PSG: Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Vitinha, Zaire-Emery e João Neves; Barcola, Gonçalo Ramos e Kvaratskhelia.
Técnico: Luis Enrique
Lens: Risser; Gradit, Sarr e Udol; Aguilar, Thomasson, Sangaré e Machado; Said e Thauvin; Fofana.
Técnico: Pierre Sage
Próximo jogo PSG
PSG x Atalanta | Liga dos Campeões
Data e horário: 17 de setembro, às 16h00 (de Brasília)
Local: Parque dos Príncipes
Próximo jogo Lens
Lens x Lille | Campeonato Francês
Data e horário: 20 de setembro, às 16h05 (de Brasília)
Local: Estádio Bollaert-Delelis
FICHA TÉCNICA
PSG X LENS
Competição: Campeonato Francês
Local: Parc des Princes
Data: 14 de setembro de 2025 (Domingo)
Horário: 12h15 (de Brasília)
Transmissão: CazéTV
Arbitragem: Jeremie Pignard