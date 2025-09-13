Topo

Esporte

Paysandu tenta deixar a lanterna e Remo mira G-4 pela Série B

Belém

13/09/2025 06h30

A 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro terá sequência neste sábado, com mais dois duelos diretos. Em casa, o Paysandu tenta deixar a lanterna contra o América-MG e o Remo busca se aproximar do G-4 - zona de acesso - diante do Vila Nova.

O primeiro jogo começa às 16h, quando o Paysandu tenta se manter vivo na Série B em um duelo direto na zona de rebaixamento, no Mangueirão, em Belém (PA). Com 21 pontos, o time paraense aparece na lanterna e está cinco atrás do adversário da rodada, que abre o Z-4 e está dois atrás do Botafogo-SP, 16° colocado.

Pouco mais tarde, às 18h30, é a vez do Remo tentar colar no G-4 diante do Vila Nova, no Onésio Brasileiro Alvarenga, o OBA. Com 38, o time de Belém está três atrás da Chapecoense, primeiro time na zona de acesso, e está três atrás dos goianos, que buscam voltar a brigar pelo G-4.

As emoções da 26ª rodada da Série B seguem no domingo, com mais dois jogos. Operário-PR e Cuiabá medem forças no Estádio Germano Kruger, às 16h, e Athletic-MG e Botafogo-SP se enfrentam às 18h30, na Arena Sicredi, em São João del Rei (MG).

Na segunda-feira, às 19h, Ferroviária e Novorizontino fazem clássico paulista na Arena Fonte Luminosa, e CRB e Amazonas se enfrentam no estádio Rei Pelé, a partir das 21h30.

A rodada termina terça-feira, com mais dois jogos. No Estádio Antônio Accioly, o Atlético-GO tenta se recuperar diante do Avaí, a partir das 18h30, enquanto a Chapecoense encara o Athletico-PR, às 21h35, na Arena Condá.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Esporte

Sem Luciano, quem deve ser titular do São Paulo contra o Botafogo? Vote!

Garro encerra longo jejum pelo Corinthians e mira sequência inédita em 2025

Em disputa pela titularidade, Giay é o líder de desarmes do Palmeiras no Brasileirão

Grêmio enfrenta o Mirassol, sensação do Brasileiro, com o apoio da Arena lotada

Paysandu tenta deixar a lanterna e Remo mira G-4 pela Série B

Onde vai passar Real Sociedad x Real Madrid pelo Espanhol? Como assistir ao vivo

Palmeiras leva ligeira vantagem diante do Inter nos últimos dez jogos; veja retrospecto

Dorival quebra a cabeça para montar meio-campo do Corinthians contra o Flu; veja opções

Neymar desafia sintético para manter bons números pelo Santos contra o Atlético-MG

Toloi vive expectativa de reestreia pelo São Paulo

Com novos técnicos, Fortaleza e Vitória fazem duelo direto contra rebaixamento do Brasileirão