Palmeiras x Internacional: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão
Palmeiras e Internacional entram em campo neste domingo (13), às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O confronto será transmitido pelo Sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view). O Placar UOL acompanha em tempo real.
O Palmeiras vive bom momento no Brasileirão e venceu três dos últimos cinco jogos, com outros dois empates. A equipe de Abel Ferreira visitou o rival Corinthians e empatou em 1 a 1 na rodada passada.
Já o Inter se recuperou das duas derrotas consecutivas e voltou a vencer na rodada passada. O Colorado superou o Fortaleza por 2 a 1, jogando no Beira-Rio.
Palmeiras x Internacional -- Campeonato Brasileiro
- Data e hora: 13 de setembro, às 18h30 (de Brasília)
- Local: Allianz Parque, em São Paulo
- Transmissão: Sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view)