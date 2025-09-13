Topo

Esporte

Palmeiras x Internacional: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão

Allianz Parque antes de Palmeiras x Corinthians, duelo da Copa do Brasil - Ettore Chiereguini/AGIF
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

13/09/2025 05h30

Palmeiras e Internacional entram em campo neste domingo (13), às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O confronto será transmitido pelo Sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Palmeiras vive bom momento no Brasileirão e venceu três dos últimos cinco jogos, com outros dois empates. A equipe de Abel Ferreira visitou o rival Corinthians e empatou em 1 a 1 na rodada passada.

Já o Inter se recuperou das duas derrotas consecutivas e voltou a vencer na rodada passada. O Colorado superou o Fortaleza por 2 a 1, jogando no Beira-Rio.

Palmeiras x Internacional -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 13 de setembro, às 18h30 (de Brasília)
  • Local: Allianz Parque, em São Paulo
  • Transmissão: Sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view)

