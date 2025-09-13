Palmeiras tem fator Andreas para lotar Allianz e embalar time pré-Liberta

O Palmeiras entra em campo hoje contra o Inter, às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pelo Brasileirão, e tem duas armas importantes para contagiar a equipe antes dos jogos decisivos das quartas de final da Copa Libertadores contra o River Plate: a estreia de Andreas Pereira e o estádio cheio.

O que aconteceu

Andreas Pereira afirmou em sua apresentação que está pronto para entrar em campo e ele terá minutos contra o Inter. O meio-campista já apareceu no BID e fez toda a pré-temporada com o Fulham. Ontem, o Alviverde treinou no Allianz justamente para os novos reforços se adaptarem ao gramado sintético.

O Palmeiras abaixou o preço dos ingressos e deve ter casa cheia para a estreia de Andreas. Já foram mais de 30 mil ingressos vendidos, que dessa vez variam entre R$ 50 e R$ 200. Os bilhetes para o jogo de volta contra o River terão um aumento considerável.

O clube quer usar esse ambiente favorável para ir embalado para os jogos contra os argentinos. Desde a eliminação para o Corinthians na Copa do Brasil, o time não perdeu: são quatro vitórias e dois empates.

Neste mesmo período, Abel Ferreira encontrou a dupla de ataque badalada com Vitor Roque e Flaco López.

Além disso, o Palmeiras precisa melhor seu aproveitamento como mandante para seguir brigando ponto a ponto pela liderança do Brasileirão. Na atual temporada, o Alviverde é apenas o 6º melhor jogando em casa: 10 jogos, 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, um aproveitamento de 66,67%. A equipe está devendo quando joga diante de seu torcedor.

A comissão técnica de Abel Ferreira trabalha com um índice 85% de aproveitamento como mandante para chegar ao título nacional.

O Palmeiras ocupa a 3ª posição do Brasileirão com 43 pontos, quatro atrás do líder Flamengo. O Rubro-negro tem um jogo a mais que o Alviverde, e na tabela dos pontos desperdiçados a diferença é de apenas um — o time de Abel tem um jogo atrasado contra o Santos.