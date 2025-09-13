Topo

Esporte

Palmeiras tem fator Andreas para lotar Allianz e embalar time pré-Liberta

Andreas Pereira conheceu o Allianz Parque pela primeira vez como jogador do Palmeiras nesta sexta-feira (12) - Werner Flister/Palmeiras
Andreas Pereira conheceu o Allianz Parque pela primeira vez como jogador do Palmeiras nesta sexta-feira (12) Imagem: Werner Flister/Palmeiras
Flavio Latif
do UOL

Do UOL, em São Paulo (SP)

13/09/2025 05h30

O Palmeiras entra em campo hoje contra o Inter, às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pelo Brasileirão, e tem duas armas importantes para contagiar a equipe antes dos jogos decisivos das quartas de final da Copa Libertadores contra o River Plate: a estreia de Andreas Pereira e o estádio cheio.

O que aconteceu

Andreas Pereira afirmou em sua apresentação que está pronto para entrar em campo e ele terá minutos contra o Inter. O meio-campista já apareceu no BID e fez toda a pré-temporada com o Fulham. Ontem, o Alviverde treinou no Allianz justamente para os novos reforços se adaptarem ao gramado sintético.

O Palmeiras abaixou o preço dos ingressos e deve ter casa cheia para a estreia de Andreas. Já foram mais de 30 mil ingressos vendidos, que dessa vez variam entre R$ 50 e R$ 200. Os bilhetes para o jogo de volta contra o River terão um aumento considerável.

Relacionadas

Leila já admite renovação mais curta com Abel no Palmeiras

Andreas diz que recusou disputar a Champions para fechar com o Palmeiras

Palmeiras faz treino no Allianz para adaptar Andreas e novos reforços

O clube quer usar esse ambiente favorável para ir embalado para os jogos contra os argentinos. Desde a eliminação para o Corinthians na Copa do Brasil, o time não perdeu: são quatro vitórias e dois empates.

Neste mesmo período, Abel Ferreira encontrou a dupla de ataque badalada com Vitor Roque e Flaco López.

Além disso, o Palmeiras precisa melhor seu aproveitamento como mandante para seguir brigando ponto a ponto pela liderança do Brasileirão. Na atual temporada, o Alviverde é apenas o 6º melhor jogando em casa: 10 jogos, 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, um aproveitamento de 66,67%. A equipe está devendo quando joga diante de seu torcedor.

A comissão técnica de Abel Ferreira trabalha com um índice 85% de aproveitamento como mandante para chegar ao título nacional.

O Palmeiras ocupa a 3ª posição do Brasileirão com 43 pontos, quatro atrás do líder Flamengo. O Rubro-negro tem um jogo a mais que o Alviverde, e na tabela dos pontos desperdiçados a diferença é de apenas um — o time de Abel tem um jogo atrasado contra o Santos.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Kaio Jorge assume artilharia dupla e vê valor de mercado triplicar

Brasil chega ao Mundial de Atletismo com feito inédito na disputa dos 100m

Algoz de Bia Haddad recusou torneio em casa para vir ao Brasil e quer apoio

Investigação preliminar diz que vascaíno morreu em briga com flamenguistas

Palmeiras tem fator Andreas para lotar Allianz e embalar time pré-Liberta

Corinthians define prioridades para renovar com quarteto em fim de contrato

Filipe Luís recusa proposta do Fenerbahçe para seguir projeto no Flamengo

'Intrusa' em final no SP Open não entende por que é chamada pelo sobrenome

Palmeiras x Internacional: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão

Fluminense x Corinthians: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão

Canelo faz superluta contra campeão invicto com transmissão da Netflix