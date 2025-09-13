Palmeiras tem Andreas e Bruno Rodrigues no banco contra o Inter; veja times

Palmeiras e Inter estão escalados para o jogo que acontece às 18h30, no Allianz Parque, pela 23ª rodada do Brasileirão. Andreas Pereira começa a partida no banco de reservas. A outra novidade é o atacante Bruno Rodrigues.

O time vai a campo com: Weverton; Khellven, Murilo, Gustavo Gómez e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista, Facundo Torres e Felipe Anderson; Vitor Roque e Flaco López.

Andreas Pereira e Bruno Rodrigues são as novidades no banco de reservas. O meio-campista foi relacionado pela primeira vez e pode fazer sua estreia, e o atacante voltou a ser relacionado após 598 dias se recuperando de lesões graves.

Abel Ferreira e Paulinho são os desfalques do Palmeiras. O técnico levou o terceiro cartão amarelo contra o Corinthians e cumpre suspensão, João Martins comanda a equipe. Paulinho é o único desfalque do time por uma cirurgia na perna direita.

Já o Inter de Roger Machado tem entre os titulares: Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Victor Gabriel; Thiago Maia, Alan Rodríguez, Carbonero, Alan Patrick e Vitinho; Ricardo Mathias.