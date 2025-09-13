Palmeiras recebe Inter para seguir na caça à liderança e pode estrear Andreas Pereira

Após o fim da Data Fifa, o Palmeiras volta a jogar neste sábado quando enfrenta o Internacional, às 18h30, no Allianz Parque, em partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o empate no clássico com o Corinthians encerrar a sequência de vitórias do time palmeirense, os comandados de Abel Ferreira precisam voltar a vencer para manter a caça ao líder Flamengo.

O Palmeiras ocupa a terceira colocação, com 43 pontos, a quatro da equipe rubro-negra (47), mas com dois jogos a menos na tabela. Os cariocas, com uma partida a menos em relação aos demais, jogam contra o Juventude, em Caxias do Sul, no domingo. Já o vice-líder Cruzeiro (44), sem compromissos atrasados, vai a Salvador enfrentar o quarto colocado Bahia (36).

Abel terá praticamente todos os jogadores à disposição. As exceções são Paulinho, que se recupera de lesão e volta somente em 2026, e o atacante Bruno Rodrigues, que retornou às atividades com o elenco, mas ainda não deve entrar em campo. Contratado junto ao Cruzeiro em dezembro de 2023 por R$ 25 milhões, o atacante de 28 anos fez apenas duas partidas e passou a maior parte do tempo no departamento médico para tratar graves lesões ligamentares nos dois joelhos.

Gustavo Gómez, que jogou por 90 minutos nas duas partidas do Paraguai pelas Eliminatórias da Copa, retorna normalmente ao time titular do Palmeiras. Dos demais convocados, apenas o compatriota Sosa e o uruguaio Piquerez entraram em campo. Os Emi Martínez (Uruguai) e Flaco López (Argentina) ficaram no banco durante as Eliminatórias e retornaram frescos.

Capitão do Palmeiras, Gómez espera uma partida difícil contra o Inter, mas acredita em um resultado positivo. "O adversário é difícil, tem jogadores muito bons, mas os companheiros que ficaram aqui nessa Data Fifa trabalharam muito para preparar esse jogo. Nós também chegamos e já nos acoplamos aos treinos e ao trabalho que o professor vinha fazendo. Acho que vai ser um bom dia para fazer um grande jogo e somar mais três pontos em casa, que é super importante no Campeonato Brasileiro."

A partida contra o Inter pode marcar a estreia de Andreas Pereira. Regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF desde antes da Data Fifa, o volante de 29 anos deve iniciar o confronto no banco de reservas. O jogador, pelo qual o Palmeiras pagou 10 milhões de euros (R$ 63 milhões) para tirá-lo do Fulham, da Inglaterra, está em plena forma física e foi convocado pelo técnico Carlo Ancelotti para o jogo do Brasil contra a Bolívia, mas ficou no banco.

Pelo lado do Inter, a partida contra o Palmeiras é encarado como um recomeço na temporada. Após a eliminação nas oitavas da Libertadores para o Flamengo, o time colorado perdeu para o Cruzeiro fora, mas foi para a Data Fifa com uma vitória em casa sobre o Fortaleza - os gaúchos estão em décimo, com 27 pontos.

De lá para cá, o Inter quase demitiu o técnico Roger Machado, mas optou por uma mudança no elenco, dispensando 11 jogadores. Entre eles, o atacante equatoriano Enner Valencia, negociado com o Pachuca, do México. Para o duelo deste sábado, o colombiano Rafael Borré será poupado e não joga. A aposta será mais uma vez o jovem centroavante Ricardo Mathias, que já havia ganhado chances como titular anteriormente.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X INTERNACIONAL

PALMEIRAS - Weverton; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista, Maurício e Felipe Anderson; Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

INTERNACIONAL - Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Victor Gabriel; Thiago Maia, Alan Rodríguez, Vitinho e Carbonero; Alan Patrick e Ricardo Mathias.

ÁRBITRO - Lucas Paulo Torezin (PR).

HORÁRIO - 18h30.

LOCAL - Allianz Parque, em São Paulo (SP).