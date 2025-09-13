Palmeiras leva ligeira vantagem diante do Inter nos últimos dez jogos; veja retrospecto

Palmeiras e Internacional voltam a se enfrentar neste sábado (13), às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo é entre equipes que vivem momentos distintos na tabela, mas carregam um histórico recente de equilíbrio.

Nos últimos dez confrontos entre os clubes, todos válidos pelo Brasileirão, o Verdão conquistou cinco vitórias, o Colorado venceu três, e ainda houve dois empates. Com isso, os paulistas somaram 56,6% dos pontos nesse recorte.

O encontro mais recente aconteceu no dia 16 de abril deste ano, no Beira-Rio, quando o Palmeiras levou a melhor e venceu por 1 a 0, com gol de Facundo Torres. Em 2024, foram dois jogos: empate por 1 a 1 em Porto Alegre e vitória colorada por 1 a 0 em São Paulo. Em 2023, novo equilíbrio: o Verdão goleou por 3 a 0 no Allianz Parque, mas no primeiro turno houve empate sem gols no Beira-Rio.

A temporada de 2022 marcou uma vitória para cada lado: o Inter fez 3 a 0 em Porto Alegre, enquanto o Verdão venceu por 2 a 1 em casa. Já em 2021, os alviverdes dominaram os dois encontros, com triunfos por 2 a 1 fora de casa e 1 a 0 no Allianz. Antes disso, em 2020, o Colorado havia vencido por 2 a 0 no Beira-Rio.

No recorte mais recente, o Palmeiras também tem a seu favor o fator casa. Desde a inauguração do Allianz Parque, em 2014, o clube nunca perdeu para o Internacional atuando em sua arena, somando sete vitórias e dois empates.

Veja os últimos dez jogos entre Palmeiras e Internacional: