Palmeiras leva ligeira vantagem diante do Inter nos últimos dez jogos; veja retrospecto

13/09/2025 06h00

Palmeiras e Internacional voltam a se enfrentar neste sábado (13), às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo é entre equipes que vivem momentos distintos na tabela, mas carregam um histórico recente de equilíbrio.

Nos últimos dez confrontos entre os clubes, todos válidos pelo Brasileirão, o Verdão conquistou cinco vitórias, o Colorado venceu três, e ainda houve dois empates. Com isso, os paulistas somaram 56,6% dos pontos nesse recorte.

O encontro mais recente aconteceu no dia 16 de abril deste ano, no Beira-Rio, quando o Palmeiras levou a melhor e venceu por 1 a 0, com gol de Facundo Torres. Em 2024, foram dois jogos: empate por 1 a 1 em Porto Alegre e vitória colorada por 1 a 0 em São Paulo. Em 2023, novo equilíbrio: o Verdão goleou por 3 a 0 no Allianz Parque, mas no primeiro turno houve empate sem gols no Beira-Rio.

A temporada de 2022 marcou uma vitória para cada lado: o Inter fez 3 a 0 em Porto Alegre, enquanto o Verdão venceu por 2 a 1 em casa. Já em 2021, os alviverdes dominaram os dois encontros, com triunfos por 2 a 1 fora de casa e 1 a 0 no Allianz. Antes disso, em 2020, o Colorado havia vencido por 2 a 0 no Beira-Rio.

No recorte mais recente, o Palmeiras também tem a seu favor o fator casa. Desde a inauguração do Allianz Parque, em 2014, o clube nunca perdeu para o Internacional atuando em sua arena, somando sete vitórias e dois empates.

Veja os últimos dez jogos entre Palmeiras e Internacional:

  • Internacional 0 x 1 Palmeiras - 4ª rodada, Brasileirão 2025

  • Internacional 1 x 1 Palmeiras - 21ª rodada, Brasileirão 2024

  • Palmeiras 0 x 1 Internacional - 2ª rodada, Brasileirão 2024

  • Palmeiras 3 x 0 Internacional - 34ª rodada, Brasileirão 2023

  • Internacional 0 x 0 Palmeiras - 15ª rodada, Brasileirão 2023

  • Internacional 3 x 0 Palmeiras - 38ª rodada, Brasileirão 2022

  • Palmeiras 2 x 1 Internacional - 19ª rodada, Brasileirão 2022

  • Palmeiras 1 x 0 Internacional - 27ª rodada, Brasileirão 2021

  • Internacional 1 x 2 Palmeiras - 8ª rodada, Brasileirão 2021

  • Internacional 2 x 0 Palmeiras - 26ª rodada, Brasileirão 2020

