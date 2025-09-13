Palmeiras goleia Inter com hat-trick de Vitor Roque e estreia de Andreas Pereira
O Palmeiras goleou o Internacional neste sábado por 4 a 1, no Allianz Parque, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vitor Roque, autor de um hat-trick (três gols), e Lucas Evangelista balançaram as redes para o Verdão. Carbonero descontou para o Colorado.
A partida marcou a estreia de Andreas Pereira com a camisa do Palmeiras. O camisa 8 começou no banco de reservas, mas substituiu Lucas Evangelista no início do segundo tempo, levando o Allianz Parque à loucura.
Essa foi o primeiro jogo do Palmeiras após a pausa para a Data Fifa, e o elenco mostrou que o período para treinar e descansar surtiu efeito, conquistando uma vitória para lá de convincente antes de voltar o foco para a partida de ida das quartas de final da Copa Libertadores, contra o River Plate, na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Argentina.
Situação na Tabela
Com o resultado, o Palmeiras assumiu a vice-liderança do Campeonato Brasileiro, ficando a apenas um ponto do Flamengo, que possui um jogo a mais na competição e entra em campo neste domingo, contra o Juventude, fora de casa. Um tropeço do Rubro-Negro em Caxias do Sul fará com que o Verdão passe a depender apenas de si para se sagrar pela 13ª vez campeão nacional.
O Internacional, por sua vez, segue no meio de tabela, mais precisamente em décimo lugar, e precisa encontrar uma regularidade na temporada para tentar brigar por uma vaga na próxima edição da Libertadores, já que no início da temporada o time era apontado como um dos favoritos ao Campeonato Brasileiro.
Resumo do jogo
PALMEIRAS 4 X 1 INTERNACIONAL
Competição: Campeonato Brasileiro
Local: Allianz Parque, em São Paulo
Data: 13 de setembro de 2025 (sábado)
Horário: 18h30 (de Brasília)
????? Público: 39.640 torcedores
? Renda: R$ 2.976.130,60
Cartões Amarelos: Gustavo Gómez (Palmeiras); Vitinho, Alan Rodríguez (Internacional)
Cartões vermelhos: Nenhum
Arbitragem
- Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)
- Assistentes: Nailton Júnior de Sousa Oliveira (CE) e Alessandro Rocha de Matos (BA)
- VAR: Diego Pombo Lopez (BA)
Gols
Palmeiras
Vitor Roque, aos 3, aos 23 e aos 42 do 1ºT (3)
Lucas Evangelista, aos 28 do 1ºT
Internacional
Carbonero, aos 26 do 2ºT
?? PALMEIRAS
Weverton; Khellven, Murilo, Gustavo Gómez (Bruno Fuchs) e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista (Andreas Pereira), Felipe Anderson (Raphael Veiga) e Facundo Torres; Vitor Roque (Bruno Rodrigues) e Flaco López (Sosa).
Técnico: João Martins (auxiliar).
??INTERNACIONAL
Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Victor Gabriel; Thiago Maia, Alan Rodríguez e Ala Patrick; Viinho (Alan Benítez), Carbonero e Ricardo Mathias (Raykkonen).
Técnico: Roger Machado
O jogo
O Palmeiras não tomou conhecimento do Internacional e logo aos três minutos abriu o placar com Vitor Roque. Após rebatida da defesa do internacional, Felipe Anderson serviu o camisa 9 do Verdão com categoria, deixando-o na cara do gol. Assim, ele precisou apenas bater firme para vencer o goleiro Rochet e colocar os donos da casa em vantagem.
Mais tarde, aos 23, foi a vez de Flaco López fazer uma linda jogada individual, arrancando de trás do meio-campo e fazendo belo passe por elevação para Facundo Torres, que, por sua vez, ajeitou para Vitor Roque apenas empurrar para o fundo das redes, ampliando para o Palmeiras.
Como se não bastasse, antes do intervalo o Verdão ainda chegou ao terceiro gol com Lucas Evangelista, que completou de primeira o rebote do chute de Felipe Anderson de fora da área, deixando os donos da casa extremamente confortáveis na partida.
Antes do intervalo, Vitor Roque marcou seu terceiro gol na partida, um hat-trick, transformando a elástica vitória em goleada. O camisa 9 do Verdão recebeu de Gustavo Gómez e cabeceou para o fundo das redes.
Andreas estreia pelo Palmeiras
No início do segundo tempo, o auxiliar técnico do Verdão, João Martins, decidiu promover a estreia de Andreas Pereira com a camisa do Palmeiras, entrando na vaga de Lucas Evangelista, autor de um dos gols neste sábado.
Vencendo por 4 a 0, os donos da casa diminuíram o ritmo no segundo tempo. O Palmeiras continuou indo ao ataque, mas sem a mesma sede da etapa inicial, quando infernizou a defesa colorada.
Assim, o Inter conseguiu chegar ao gol de honra aproveitando um contra-ataque com Carbonero, que saiu em velocidade, invadiu a área e, mesmo com a marcação de Khellven e Bruno Fuchs, conseguiu bater forte, sem chances para o goleiro Weverton, dando números finais à partida.