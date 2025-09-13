Operário-PR x Cuiabá pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Neste domingo (14), às 16h (de Brasília), Operário-PR e Cuiabá se enfrentam no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR), pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

A disputa pelo acesso segue acirrada. O Operário-PR está invicto há quatro jogos, com duas vitórias e dois empates, buscando se distanciar do Z-4 e se aproximar da zona de acesso à Série A. Já o Cuiabá vem de vitória sobre o CRB, encerrando mais de um mês sem vencer, e tenta se aproximar do G-4.

Onde assistir a Operário-PR x Cuiabá

Streaming: Disney+

Mais uma rodada está pra iniciar! De hoje até terça-feira tem muita bola rolando. Todo resultado importa! A competição vai tomando forma... Vamboooora! ???#BrasileirãoSuperbet pic.twitter.com/rXX8gAxMCC ? Brasileirão Superbet - Série B (@BrasileiraoB) September 12, 2025

Histórico dos confrontos

Nos nove jogos já disputados entre Operário-PR e Cuiabá em todas as competições, cada equipe conquistou três vitórias, e outros três confrontos terminaram empatados. Em Ponta Grossa, cidade do Operário, foram realizados quatro jogos: o Fantasma venceu apenas uma vez e os outros três terminaram empatados. Já em Cuiabá, casa do Dourado, foram cinco partidas, com três vitórias do time mato-grossense e duas do Operário-PR.

Como chega o Operário-PR?

O Fantasma vem para o duelo invicto há quatro jogos, com duas vitórias e dois empates, buscando se distanciar da zona de rebaixamento e se aproximar da luta pelo acesso.

Como chega o Cuiabá?

O Dourado também chega invicto nos últimos quatro jogos, com três empates e uma vitória recente, buscando manter a boa fase para se aproximar do G-4 da Série B.

Prováveis escalações

Operário-PR (Técnico: Alex)



Elias; Gabriel Souza, Miranda, Giraldo e Cristiano; Índio, Zuluaga, Neto Paraíba e Boschilia; Ademílson e Rodrigo Rodrigues.

Cuiabá (Técnico: Eduardo Barros)



Luan Polli; Mateusinho, Nathan, Alan Empereur e Marcelo Henrique; Calebe, Denilson, Lucas Mineiro e Jader; Carlos Alberto e Alisson Safira.

Arbitragem

Árbitro: Marcio dos Santos Oliveira (AL)

Marcio dos Santos Oliveira (AL) Assistentes: Esdras Mariano de Lima Albuquerque (AL) e Rondinelle dos Santos Tavares (AL)

Esdras Mariano de Lima Albuquerque (AL) e Rondinelle dos Santos Tavares (AL) Quarto árbitro: Robson Babinski (PR)

Robson Babinski (PR) VAR: Daiane Muniz (SP)

Ficha Técnica

Operário-PR x Cuiabá