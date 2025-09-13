Topo

Esporte

Operário-PR x Cuiabá pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

13/09/2025 20h00

Neste domingo (14), às 16h (de Brasília), Operário-PR e Cuiabá se enfrentam no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR), pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

A disputa pelo acesso segue acirrada. O Operário-PR está invicto há quatro jogos, com duas vitórias e dois empates, buscando se distanciar do Z-4 e se aproximar da zona de acesso à Série A. Já o Cuiabá vem de vitória sobre o CRB, encerrando mais de um mês sem vencer, e tenta se aproximar do G-4.

Onde assistir a Operário-PR x Cuiabá

  • Streaming: Disney+

Histórico dos confrontos

Nos nove jogos já disputados entre Operário-PR e Cuiabá em todas as competições, cada equipe conquistou três vitórias, e outros três confrontos terminaram empatados. Em Ponta Grossa, cidade do Operário, foram realizados quatro jogos: o Fantasma venceu apenas uma vez e os outros três terminaram empatados. Já em Cuiabá, casa do Dourado, foram cinco partidas, com três vitórias do time mato-grossense e duas do Operário-PR.

Como chega o Operário-PR?

O Fantasma vem para o duelo invicto há quatro jogos, com duas vitórias e dois empates, buscando se distanciar da zona de rebaixamento e se aproximar da luta pelo acesso.

Como chega o Cuiabá?

O Dourado também chega invicto nos últimos quatro jogos, com três empates e uma vitória recente, buscando manter a boa fase para se aproximar do G-4 da Série B.

Prováveis escalações

Operário-PR (Técnico: Alex)

Elias; Gabriel Souza, Miranda, Giraldo e Cristiano; Índio, Zuluaga, Neto Paraíba e Boschilia; Ademílson e Rodrigo Rodrigues.

Cuiabá (Técnico: Eduardo Barros)

Luan Polli; Mateusinho, Nathan, Alan Empereur e Marcelo Henrique; Calebe, Denilson, Lucas Mineiro e Jader; Carlos Alberto e Alisson Safira.

Arbitragem

  • Árbitro: Marcio dos Santos Oliveira (AL)

  • Assistentes: Esdras Mariano de Lima Albuquerque (AL) e Rondinelle dos Santos Tavares (AL)

  • Quarto árbitro: Robson Babinski (PR)

  • VAR: Daiane Muniz (SP)

Ficha Técnica

Operário-PR x Cuiabá

  • Data: 14/09/2025

  • Horário: 16h (de Brasília)

  • Local: Estádio Germano Krüger, Ponta Grossa (PR)

  • Rodada: 26ª da Série B

  • Onde assistir: Disney+, 365Scores

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Esporte

Andreas Pereira valoriza carinho da torcida em sua estreia pelo Palmeiras

Flamengo obtém efeito suspensivo e Bruno Henrique é liberado para atuar até novo julgamento

Vila Nova sofre empate do Remo no fim e desperdiça chance de subir na classificação da Série B

Vila Nova e Remo empatam pela Série B do Brasileiro

Luisa Stefani e húngara Babos viram sobre dupla brasileira e são campeãs do SP Open de tênis

Vitor Roque lidera recital, Palmeiras é avassalador e despedaça o Inter pelo Brasileirão

STJD concede efeito suspensivo a Bruno Henrique, do Flamengo

Palmeiras: Vitor Roque vê 'hat-trick perfeito', e Andreas elogia torcida

Vitor Roque comemora atuação de gala contra o Internacional: "Hat-trick perfeito"

Vitor Roque faz 3 no 1º tempo, e Palmeiras bate Inter na estreia de Andreas

Palmeiras goleia Inter com hat-trick de Vitor Roque e estreia de Andreas Pereira