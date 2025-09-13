Onde vai passar Real Sociedad x Real Madrid pelo Espanhol? Como assistir ao vivo

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Real Sociedad e Real Madrid se enfrentam hoje (13), às 11h15 (de Brasília), no Anoeta, em San Sebastián, em jogo válido pela quarta rodada do Campeonato Espanhol.

Onde assistir? O jogo será transmitido pelo Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O Real Madrid venceu as três primeira partidas do Campeonato Espanhol e quer manter o embalo. A equipe de Xabi Alonso vem de uma vitória por 2 a 1 contra o Mallorca.

Do outro lado, a Real Sociedad ainda busca a primeira vitória no torneio. A equipe do País Basco perdeu para o Oviedo por 1 a 0 na rodada passada.

Real Sociedad x Real Madrid -- Campeonato Espanhol