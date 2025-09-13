Onde vai passar Palmeiras x Internacional pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo
Palmeiras e Internacional se enfrentam hoje (13), às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Onde assistir? O jogo será transmitido pelo Sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view).
Com bom desempenho recente, o Palmeiras segue invicto há cinco rodadas, com três vitórias e dois empates. O último resultado foi o empate por 1 a 1 no clássico contra o Corinthians, disputado na Neo Química Arena.
O Internacional, por sua vez, conseguiu reagir depois de duas derrotas consecutivas. No Beira-Rio, a equipe de Roger Machado superou o Fortaleza por 2 a 1 e tenta embalar no campeonato.
Palmeiras x Internacional -- Campeonato Brasileiro
- Data e hora: 13 de setembro, às 18h30 (de Brasília)
- Local: Allianz Parque, em São Paulo
- Transmissão: Sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view)