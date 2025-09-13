Topo

Esporte

Onde vai passar Palmeiras x Internacional pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Vitor Roque comemora gol marcado pelo Palmeiras contra o Corinthians no Brasileirão - FABIANO MARTINS/ESTADÃO CONTEÚDO
Vitor Roque comemora gol marcado pelo Palmeiras contra o Corinthians no Brasileirão Imagem: FABIANO MARTINS/ESTADÃO CONTEÚDO
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

13/09/2025 14h30

Palmeiras e Internacional se enfrentam hoje (13), às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O jogo será transmitido pelo Sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view).

Relacionadas

Palmeiras faz treino no Allianz para adaptar Andreas e novos reforços

Leila já admite renovação mais curta com Abel no Palmeiras

Andreas diz que recusou disputar a Champions para fechar com o Palmeiras

Com bom desempenho recente, o Palmeiras segue invicto há cinco rodadas, com três vitórias e dois empates. O último resultado foi o empate por 1 a 1 no clássico contra o Corinthians, disputado na Neo Química Arena.

O Internacional, por sua vez, conseguiu reagir depois de duas derrotas consecutivas. No Beira-Rio, a equipe de Roger Machado superou o Fortaleza por 2 a 1 e tenta embalar no campeonato.

Palmeiras x Internacional -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 13 de setembro, às 18h30 (de Brasília)
  • Local: Allianz Parque, em São Paulo
  • Transmissão: Sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view)

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Esporte

Onde vai passar Palmeiras x Internacional pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Transmissão ao vivo de Fortaleza x Vitória pelo Brasileirão: veja onde assistir

Transmissão ao vivo de Grêmio x Mirassol pelo Brasileirão: veja onde assistir

Diniz esboça escalação do Vasco para enfrentar o Ceará, adversário neste domingo

João Fonseca vence grego, e Brasil sai na frente no confronto da Copa Davis

Com titulares de volta, Botafogo terá mudanças contra o São Paulo

Que horas começa o UFC Lopes x Silva hoje? Horários, lutas e onde assistir ao vivo

Filipe Luis rejeita proposta do Fenerbahce e segue no Flamengo

Onde vai passar Grêmio x Mirassol pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Com um a menos e Mbappé decisivo, Real Madrid supera Real Sociedad e se mantém 100% na LaLiga

Mbappé marca, e Real Madrid vence a Sociedad fora de casa pelo Espanhol