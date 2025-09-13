Onde vai passar Grêmio x Mirassol pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo
Grêmio e Mirassol se enfrentam hoje (13), às 16h (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Onde assistir? A partida será transmitida pelo Premiere (pay-per-view).
O Grêmio venceu apenas um dos últimos cinco compromissos, mas vem de um bom resultado. O Tricolor visitou o líder Flamengo e empatou em 1 a 1.
Do outro lado, o Mirassol vive bom momento, vem de duas vitórias seguidas e quer se consolidar no G6. A equipe do interior paulista aplicou uma goleada por 5 a 1 contra o Bahia na rodada passada.
Grêmio x Mirassol -- Campeonato Brasileiro
- Data e hora: 13 de setembro, às 16h (de Brasília)
- Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre
- Transmissão: Premiere (pay-per-view)