Onde vai passar Grêmio x Mirassol pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Grêmio e Mirassol se enfrentam hoje (13), às 16h (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? A partida será transmitida pelo Premiere (pay-per-view).

O Grêmio venceu apenas um dos últimos cinco compromissos, mas vem de um bom resultado. O Tricolor visitou o líder Flamengo e empatou em 1 a 1.

Do outro lado, o Mirassol vive bom momento, vem de duas vitórias seguidas e quer se consolidar no G6. A equipe do interior paulista aplicou uma goleada por 5 a 1 contra o Bahia na rodada passada.

Grêmio x Mirassol -- Campeonato Brasileiro