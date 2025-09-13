Topo

Onde vai passar Fluminense x Corinthians pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Hugo Souza comemora durante jogo entre Athletico e Corinthians na Copa do Brasil - Hedeson Alves/AGIF
Hugo Souza comemora durante jogo entre Athletico e Corinthians na Copa do Brasil Imagem: Hedeson Alves/AGIF
Colaboração para o UOL, em São Paulo

13/09/2025 18h10

Fluminense e Corinthians entram em campo hoje (13), às 21h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O confronto será transmitido pela Record (TV aberta), CazéTV (Youtube) e Premiere (pay-per-view).

Sem vencer há duas partidas no Brasileirão, o Fluminense busca reencontrar o caminho das vitórias. O time de Renato Gaúcho vem de um empate sem gols com o Santos, jogando fora de casa.

Do outro lado, o Corinthians soma duas partidas sem derrota, mas também não conseguiu vencer na rodada passada. O Timão recebeu o Palmeiras na Neo Química Arena e ficou no empate por 1 a 1.

As equipes também tiveram bons resultados pela Copa do Brasil no meio da semana. O Tricolor eliminou o Bahia por 2 a 1 no agregado, enquanto o Alvinegro garantiu vaga ao bater o Athletico por 3 a 0 na soma dos dois jogos.

Fluminense x Corinthians -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 13 de setembro, às 21h (de Brasília)
  • Local: Maracanã, no Rio de Janeiro
  • Transmissão: Record (TV aberta), CazéTV (Youtube) e Premiere (pay-per-view)

