Onde vai passar Fluminense x Corinthians pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo
Fluminense e Corinthians entram em campo hoje (13), às 21h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Onde assistir? O confronto será transmitido pela Record (TV aberta), CazéTV (Youtube) e Premiere (pay-per-view).
Sem vencer há duas partidas no Brasileirão, o Fluminense busca reencontrar o caminho das vitórias. O time de Renato Gaúcho vem de um empate sem gols com o Santos, jogando fora de casa.
Do outro lado, o Corinthians soma duas partidas sem derrota, mas também não conseguiu vencer na rodada passada. O Timão recebeu o Palmeiras na Neo Química Arena e ficou no empate por 1 a 1.
As equipes também tiveram bons resultados pela Copa do Brasil no meio da semana. O Tricolor eliminou o Bahia por 2 a 1 no agregado, enquanto o Alvinegro garantiu vaga ao bater o Athletico por 3 a 0 na soma dos dois jogos.
Fluminense x Corinthians -- Campeonato Brasileiro
- Data e hora: 13 de setembro, às 21h (de Brasília)
- Local: Maracanã, no Rio de Janeiro
- Transmissão: Record (TV aberta), CazéTV (Youtube) e Premiere (pay-per-view)