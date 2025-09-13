Topo

Números escancaram diferença de perfil entre São Paulo e Botafogo no Brasileirão

13/09/2025 05h00

O duelo entre São Paulo e Botafogo, neste domingo, às 17h30 (de Brasília), no Morumbis, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, será marcado por duas equipes antagonistas em estilo de jogo. Pelo menos é isso que provam os números.

Tanto o Tricolor quanto o Glorioso brigam por uma vaga no G6 do Campeonato Brasileiro, grupo que garante vaga para a próxima edição da Libertadores. Enquanto o São Paulo é o atual sétimo colocado na tabela, com 32 pontos, o Botafogo aparece na quinta posição, com 35 tentos.

Ambos têm conseguido somar pontos e ocupar a parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro, mas as estatísticas mostram que os meios de cada um dos times para alcançar o objetivo são completamente distintos.

O Botafogo, por exemplo, se destaca pelo seu futebol propositivo e eficiente. Não à toa é o quarto melhor ataque do Brasileirão, a segunda melhor defesa, o segundo time com mais chutes certos e o terceiro que mais finaliza a gol.

Já o São Paulo se destaca por sua postura mais aguerrida. O Tricolor é o time mais faltoso do Campeonato Brasileiro, com uma média de 15 infrações por jogo. É também a equipe com mais cartões amarelos recebidos, ao lado do Corinthians, com 62, e possui a quarta maior média de interceptações (9 por jogo).

Nos últimos anos, o estilo do Botafogo tem levado a melhor sobre o São Paulo. Prova disso é o fato de o Tricolor não vencer o rival carioca há quase cinco anos. O último triunfo são-paulino sobre o Glorioso aconteceu em dezembro de 2020, quando goleou por 4 a 0.

De lá para cá foram dez partidas entre as duas equipes, terminando em cinco vitórias do Botafogo e outros cinco empates, incluindo a eliminação do São Paulo nas quartas de final da Libertadores de 2024, nos pênaltis, em pleno Morumbis.

