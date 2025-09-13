Nubia de Oliveira termina na 25ª posição na final dos dez mil metros feminino; veja outros resultados no Mundial de atletismo

Depois da medalha de prata de Caio Bonfim nos 35km da marcha atlética, o primeiro dia do Mundial de atletismo, realizado em Tóquio, continuou a todo vapor. Entre os destaques brasileiros da competição, a baiana Nubia de Oliveira ficou na 25ª posição da final dos 10000 mil metros femininos.

Nubia começou a prova com um bom ritmo, mas acabou ficando para trás em relação as outras competidoras. No fim, a brasileira fez o tempo de 34 minutos e 6 segundos. A vencedora da final foi a queniana Beatrice Chebet, seguida pela italiana Nadia Battocletti e a etíope Gudaf Tsegay.

Outros resultados

Além de Nubia, outros brasileiros também competiram - ou deveriam competir - no fim do primeiro dia do Mundial. Lissandra Campos, do salto em distância feminino, estava cotada para participar das qualificatórias da modalidade, mas não conseguiu entrar em ação.

A paulista Ana Carolina Azevedo não teve sorte nos 100 metros feminino e ficou na 22ª posição, com 11.24 segundos. Assim, a brasileira ficou a uma posição de ir por tempo para a semifinal da competição.

Nos 100 metros masculino, Felipe Bardi se despediu após terminar na oitava e última posição da chave 3 da qualificatória. Ele fez o tempo de 10.54. Por sua vez, Erik Cardoso marcou 10.32 e terminou em sétimo no seu grupo.

Por fim, William Dourado, do arremesso de peso masculino, ficou na 13ª posição na qualificatória e não conseguiu chegar até a final. Assim como Lissandra Campos, Welington Morais não participou da prova classificatória.