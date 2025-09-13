Novos reforços do Santos viajam para duelo contra o Atlético-MG

O Santos terá novidades à disposição no jogo deste domingo (14), às 16h, contra o Atlético-MG, na Arena MRV, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os três reforços recém-contratados - o zagueiro Adonís Frias, o volante Victor Hugo e o atacante Lautaro - seguiram viagem com a delegação e podem estrear com a camisa alvinegra.

Fica a expectativa sobre a presença do trio no time titular. Lautaro Díaz é o que tem mais chances de iniciar a partida ao lado de Guilherme no ataque, mas Adonís Frias e Victor Hugo também estão em condições de jogar desde o início.

Desfalques e novidades

O técnico Juan Pablo Vojvoda fez testes durante a Data Fifa, analisando até um esquema com 3 zagueiros. Contra o Galo, ele terá um desfalque importante. O argentino Rollheiser recebeu o terceiro cartão amarelo no empate sem gols contra o Fluminense e terá que cumprir suspensão.

Willian Arão, que segue seu cronograma de transição física, ainda não fica à disposição. O meio-campista Gabriel Bontempo, com uma lesão no músculo adutor da coxa direita, está fora também. Outra baixa é o zagueiro Alexis Duarte, que ainda não foi regularizado.

Assim, uma possível escalação é com: Brazão, Mayke, Adonis Frías (Zé Ivaldo), Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Zé Rafael, Victor Hugo (Caballero) e Neymar; Guilherme e Lautaro Díaz.