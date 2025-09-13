Noche UFC: Diego Lopes ganha R$ 535 mil de bônus após nocautear Jean Silva

Como diz o ditado, Diego Lopes fez 'barba, cabelo e bigode' no card do Noche UFC deste sábado (13). Escalado para a luta principal do show, o manauara aplicou um nocaute fulminante em Jean Silva em um clássico de tirar o fôlego dos fãs de MMA. E como se não bastasse, seu desempenho em San Antonio (EUA) ainda forrou seu bolso. Afinal de contas, o 'Franja' embolsou mais de meio milhão de reais somente de bônus.

Diego recebeu 50 mil dólares (R$ 267 mil) pela 'Performance da Noite' e mais 50 pelo bônus de 'Luta da Noite', totalizando cerca de R$ 535 mil na conta. Por ter participado da verdadeira batalha que liderou o show, Jean Silva, mesmo derrotado, também recebeu 50 mil dólares da empresa. Os bônus foram divulgados pelo Ultimate através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui).

A luta

Diego começou o duelo chutando a perna. Em resposta, Jean desferiu um pisão no rosto. Ao tentar um chute rodado, 'Lord' abriu brecha para Lopes, que o agarrou e aplicou a queda. Por cima, rapidamente o manauara conseguiu a montada. Com uma verdadeira saraivada de golpes na posição de 'ground and pound', Diego machucou Silva, que tentava sobreviver se movendo. Com uma bela raspada, o atleta da 'Fighting Nerds' conseguiu se reerguer. Os segundos finais da parcial foram de bastante estudo.

Após passar um susto, Jean voltou mais comedido para o segundo round. Ainda contundente, Lord conectou bons diretos de direita em Lopes. Com provocações, Silva tentou desestabilizar o adversário, que seguiu marchando para frente. Com uma bomba de direita, Jean balançou Diego, que recuou. Ciente do perigo, o manauara grampeou o rival pelas costas e colocou a luta para o solo. Rapidamente Jean se reergueu e foi para cima. Mas uma cotovelada giratória de encontro apagou as luzes de Lord. Alguns golpes no 'ground and pound' fizeram o árbitro interromper o combate.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Ag Fight (@ag.fight)

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok