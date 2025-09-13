Noche UFC: Amanda Lemos perde para Tatiana Suarez e se afasta de disputa de título

Duas ex-desafiantes ao cinturão peso-palha (52 kg) ficaram frente a frente em um grande confronto do Noche UFC neste sábado (13). E em um clássico duelo de estilos, quem levou a melhor foi Tatiana Suarez, que usou seu wrestling para dominar Amanda Lemos e sair com a vitória na decisão unânime dos juízes. Com a derrota, a brasileira se afastou de uma eventual disputa de título na categoria.

Especialista na trocação, Amanda sofreu com o estilo 'carrapato' de Tatiana. Com inúmeras quedas e jogo de clinch, a americana usou a estratégia para minar o poder ofensivo da brasileira. Apesar de batalhar e ter bons momentos no combate, Lemos não fez o suficiente para convencer os juízes de que havia vencido o confronto.

A luta

Após segundos iniciais de estudo, Tatiana começou o duelo chutando as pernas de Amanda. Em seguida, a wrestler mergulhou nas pernas da brasileira, que batalhou com as costas contra a grade para se manter de pé. Na posição de clinch, Suarez desferiu uma joelhada ilegal nos 'países baixos', obrigando o árbitro a interromper a disputa momentaneamente. Recuperada, Lemos voltou mais agressiva, abusando dos chutes altos. Em um desses ataques, porém, Amanda abriu brechas para a rival agarrar suas pernas e buscar, novamente, a queda - desta vez bem-sucedida. A americana terminou o round por cima.

Amanda voltou mais ativa para o segundo assalto, desferindo chutes potentes no joelho de Suarez. Sentindo os ataques, a americana encurtou a distância e grampeou a rival novamente contra a grade. Especialista no setor, a wrestler conseguiu aplicar mais uma queda na brasileira. Resiliente, Lemos conseguiu raspar e se reerguer. Nos segundos finais, Amanda arriscou um estrangulamento, mas viu o tempo acabar no meio da investida.

Virtualmente atrás no placar, Amanda voltou para o terceiro e último round jogando combinações de boxe e chutes na panturrilha. Sem querer correr riscos, Tatiana mergulhou nas pernas da brasileira, que conseguiu defender bem a investida. Em seguida, a americana esfriou o confronto somente imobilizando Lemos com as costas na grade, para vaias do público. Amanda acelerou o ritmo na reta final, balançou Suarez e terminou o combate golpeando por cima.

Confira os resultados do Noche UFC até então:

Tatiana Suarez venceu Amanda Lemos via decisão unânime

Jesus Aguilar venceu Luis Gurule via decisão unânime

Zachary Reese vs Sedriques Dumas terminou sem resultado após infração acidentalAlden Coria venceu Alessandro Costa por nocaute técnico no terceiro round

Montse Rendon venceu Alice Pereira via decisão dividida dos juízes

Daniil Donchenko venceu Rodrigo Sezinando via nocaute técnico no primeiro round

