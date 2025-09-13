Neymar desafia sintético para manter bons números pelo Santos contra o Atlético-MG

Mesmo sendo contra os gramados sintéticos, Neymar deve defender o Santos na partida contra o Atlético-MG, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O meia-atacante, aliás, tem ótimos números contra o Galo.

Em oito confrontos contra os mineiros, o jogador de 33 anos coleciona seis gols e três assistências. São três vitórias, três derrotas e dois empates.

Todas as participações em tentos foram em sua primeira passagem pelo Peixe. Nesta segunda, o único encontro com o Atlético-MG não traz boas memórias.

No primeiro turno do Brasileirão, em partida realizada na Vila Belmiro, Neymar precisou sair ainda aos 34 minutos do primeiro tempo, devido a uma lesão muscular. Ele estava voltando de um outra lesão justamente neste embate.

O astro ficou mais de um mês parado devido à contusão. Agora, ele chega para o confronto do segundo turno livre de problemas, mas preocupado com o gramado sintético.

Crítica antiga

Neymar nunca escondeu a sua insatisfação com os estádios que possuem grama artificial. Recentemente, o meia-atacante classificou o piso do Allianz Parque como "society" e declarou que jogar em um campo assim é praticamente impossível para ele, independentemente de lesões.

"Jogar no Allianz (Parque), para mim, é praticamente impossível. Jogar em society é uma das coisas que me incomoda como jogador, independente das minhas lesões. Então poder jogar no Morumbis, num campo que é muito bom, é sempre melhor", afirmou.

Além disso, o astro fez parte de uma campanha que ganhou força contra os gramados sintéticos, envolvendo diversos jogadores da elite do futebol brasileiro, como Gabigol, Dudu, Lucas Moura, Thiago Silva e Philippe Coutinho.

Eles publicaram nas redes sociais imagens e textos criticando o uso de campos artificiais, destacando que "futebol é natural, não sintético" e defendendo que a solução para gramados ruins é o investimento em campos de qualidade, rejeitando o uso de superfícies sintéticas no futebol profissional.

Neymar também respondeu a uma publicação de Memphis Depay recentemente.

"Gramado artificial mata o jogo. Brasil, quando irá ouvir os jogadores?", questionou o atacante do Corinthians em post no X (antigo Twitter). "Concordo", respondeu o astro brasileiro.