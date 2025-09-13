Netto BJJ supera rival 'carrapato' e conquista primeira vitória do Brasil no Noche UFC

Com oito atletas escalados para o Noche UFC deste sábado (13), o 'Esquadrão Brasileiro' viu seus quatro primeiros combatentes saírem derrotados do octógono mais famoso do mundo. Mas o alívio veio no quinto confronto envolvendo atletas tupiniquins. Aguerrido, Joaquim Silva mostrou coração para superar Claudio Puelles. Contra um rival que recorreu ao 'estilo carrapato', Netto BJJ conseguiu, de virada, vencer na decisão dividida dos juízes.

Mais inteiro no início do confronto, o peruano controlou as ações do duelo no primeiro assalto recorrendo ao jogo de quedas e controle no solo. No decorrer da luta, porém, Puelles viu seu ímpeto diminuir e Netto BJJ crescer na disputa, com boas combinações de boxe que o abalaram. Guerreiro até o fim, o brasileiro virou o confronto nos segundos finais do embate, quando aplicou um 'knockdown' e, por pouco, não liquidou a fatura.

A luta

Joaquim se arriscou com uma sequência de cruzados logo no início do combate. Atento ao perigo, Puelles rapidamente catou as pernas do rival e colocou a luta para o solo. Por cima, o atleta peruano abriu espaço com golpes na posição de 'ground and pound'. Com um jogo de controle justo e sem correr riscos, Claudio imobilizou 'Netto BJJ' contra a grade até o soar do gongo.

O cenário se repetiu na volta para o segundo assalto. Logo nos segundos iniciais, Puelles conseguiu uma bela queda com certa facilidade. Desta vez, porém, Netto BJJ conseguiu se desvencilhar e retomar o combate de pé. Marchando para frente, o brasileiro quase surpreendeu o peruano com um chute alto. Mais desgastado, Claudio mostrou mais dificuldades em tentar amarrar Joaquim no clinch. Com um chute na boca do estômago, o brasileiro fez Puelles se dobrar, ativando o modo sobrevivência nos segundos finais e quase sendo finalizado.

No terceiro e último assalto, os dois atletas trocaram golpes francos no início. Fiel à estratégia, o peruano novamente mergulhou nas pernas de Netto BJJ e travou o oponente contra a grade, para vaias do público. Com uma joelhada no clinch, o brasileiro conseguiu afastar Claudio e voltar para o centro do octógono. De olho no nocaute, Joaquim desferiu uma joelhada voadora, mas acabou recebendo um direto de esquerda no contragolpe que o abalou. Aguerrido, o brasileiro ligou a metralhadora e, nos segundos finais, aplicou um 'knockdown' em Puelles, que foi salvo pelo gongo enquanto era golpeado no solo.

Confira os resultados do Noche UFC até então:

Joaquim 'Netto BJJ' Silva venceu Claudio Puelles na decisão dividida dos juízes

Tatiana Suarez venceu Amanda Lemos via decisão unânime

Jesus Aguilar venceu Luis Gurule via decisão unânime

Zachary Reese vs Sedriques Dumas terminou sem resultado após infração acidental

Alden Coria venceu Alessandro Costa por nocaute técnico no terceiro round

Montse Rendon venceu Alice Pereira via decisão dividida dos juízes

Daniil Donchenko venceu Rodrigo Sezinando via nocaute técnico no primeiro round

