Na estreia de Palermo, Fortaleza desencanta após 8 jogos e supera Vitória

Na estreia do técnico Martín Palermo no comando da equipe, o Fortaleza desencantou após oito jogos e venceu o Vitória por 2 a 0, na Arena Castelão, em duelo válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Breno Lopes e Bruno Pacheco anotaram os gols que garantiram a vitória aos mandantes.

Os dois times seguem na parte inferior da tabela. O Fortaleza é na vice-lanterna da competição nacional, com 18 pontos conquistados, e o Vitória estacionou nos 22 pontos, abrindo a zona de rebaixamento.

Como foi o jogo

O Fortaleza começou melhor a partida, criou mais oportunidades que os visitantes e marcou aos 30 minutos do primeiro tempo. Breno Lopes aproveitou roubada de bola de Mancuso e finalizou cruzado de dentro da área para abrir o placar.

A etapa complementar começou a todo vapor, e Bruno Pacheco ampliou aos dois minutos, após de fazer bela jogada individual pelo lado esquerdo do ataque e chutar rasteiro para vencer Lucas Arcanjo. Aos 48, o Vitória chegou perto de diminuir a desvantagem no placar, mas Renzo López acertou a trave do goleiro João Ricardo.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA 2 x 0 VITÓRIA

Competição: 23ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Arena Castelão, em Fortaleza

Data: 13 de setembro de 2025 (sábado)

Horário: 16h (de Brasília)

Cartões Amarelos: Lucero, Pierre, Brítez (Fortaleza); Camutanga, Baralhas, Renato Kayzer, Cantalapiedra, Raúl Cáceres, Dudu (Vitória)

Cartões vermelhos: Nenhum

Árbitro: Edina Alves Batista (SP)

Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa (SP) e Raphael de Albuquerque Lima (SP)

VAR: Adriano de Assis Miranda (SP)

Gols: Breno Lopes, aos 30' do 1ºT (Fortaleza), e Bruno Pacheco, aos 2' do 2ºT (Fortaleza)

Fortaleza: João Ricardo; Mancuso, Brítez, Gastón Ávila e Bruno Pacheco; Matheus Pereira, Pierre (Rodrigo Santos), Lucca Prior (Lucas Crispim) e Yago Pikachu (Mariho); Breno Lopes (Pochettino) e Lucero (Bareiro). Técnico: Palermo

Vitória: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Camutanga, Lucas Halter e Ramon; Willian Oliveira (Dudu), Baralhas e Aitor Cantalapiedra (Romarinho); Erick (Renzo López), Osvaldo (Matheuzinho) e Renato Kayzer (Fabri). Técnico: Rodrigo Chagas