Monaco vence o Auxerre e se iguala aos líderes do Francês
O Monaco superou o Auxerre fora de casa por 2 a 1 neste sábado. O duelo, no Stade de l'Abbé Deschamps, foi válido pela quarta rodada do Campeonato Francês. Minamino e Ilenikhena anotaram os gols dos monegascos, enquanto Salisu marcou contra para descontar.
Situação da Tabela
Assim, o Monaco entra no G4 do torneio com nove pontos. Na terceira posição, a equipe se igualou a PSG e Lyon, líder e vice-líder, respectivamente. Já o Auxerre sofreu a sua terceira derrota e ocupa a 15ª colocação, com três pontos.
? Resumo do jogo
? Auxerre 1 x 2 Monaco ?
? Competição: Quarta rodada do Campeonato Francês
?? Local: Stade de l'Abbé Deschamps, Auxerre, na França
? Data: 13 de setembro de 2025 (quarta-feira)
? Horário: 16h05 (de Brasília)
Gols
- ? Minamino, aos 47? do 1ºT (Monaco)
- ? Salisu (contra), aos 28? do 2ºT (Auxerre)
- ? Ilenikhena, aos 44? do 2ºT (Monaco)
Como foi o jogo
Aos 47 do primeiro tempo, já no último minuto dos acréscimos, Balogun recebeu na marca do pênalti e tentou um toque, porém Mensah interceptou. No entanto, o corte serviu como passe e a bola sobrou na entrada da área para Minamino, que finalizou para anotar pelo Monaco.
Já aos 28 minutos da segunda etapa, Namaso cruzou na pequena área e Salisu acabou desviando contra a própria meta para deixar tudo igual.
O gol da vitória veio apenas aos 44 do segundo tempo, quando Vanderson cruzou, Ilenikhena venceu no alto e testou com categoria, sem chances para o goleiro Percin.
Próximos jogos
Auxerre
- Enfrenta o Toulouse, no Stade de l'Abbé Deschamps, pela quinta rodada do Francês, no próximo domingo, às 12h15 (de Brasília).
Monaco
- Estreia na Liga dos Campeões contra o Club Brugge, no Jan Breydelstadion, nesta quinta-feira, às 13h45 (de Brasília).
Boga marca, e Nice bate o Nantes
Mais cedo, neste sábado, o Nice venceu o Nantes, também pelo Campeonato Francês, por 1 a 0. Boga marcou o único gol da partida na Allianz Riviera.