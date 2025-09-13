Mirassol vence o Grêmio fora de casa e entra no G4 do Brasileirão

O Mirassol segue colecionando vítimas no Campeonato Brasileiro. Neste sábado, a equipe paulista venceu o Grêmio por 1 a 0, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, e entrou no G4 da liga nacional. Alesson marcou o único gol do jogo.

Situação na tabela

Com o triunfo, décimo no campeonato, o time de Rafael Guanaes chegou a 38 pontos e ultrapassou Bahia e Botafogo, que ainda podem passar o time paulista se vencerem seus respectivos jogos. O Grêmio, por sua vez, viu a série de três jogos invictos acabar e segue na 13ª colocação, com 25 pontos, mas pode perder posições até o fim da rodada.

Resumo do jogo

Competição: 23ª rodada do Campeonato Brasileiro



Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)



Data: 13 de setembro de 2025 (sábado)



Horário: 16h (de Brasília)



Cartões Amarelos: Kannemann e Cuéllar (Grêmio) / João Vitor e Neto Moura (Mirassol)



Cartões vermelhos: Nenhum

Arbitragem

Árbitro : Lucas Casagrande (PR)

: Lucas Casagrande (PR) Assistentes : Bruno Boschilia (PR) e Gizeli Casaril (SC)

: Bruno Boschilia (PR) e Gizeli Casaril (SC) VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

Gols

? Alesson, aos 44 minutos do primeiro tempo

? Grêmio

Tiago Volpi; João Pedro (Gustavo Martins), Noriega, Kannemann e Marlon; Cuéllar, Arthur, Dodi (Cristian Olivera) e Cristaldo (Aravena); Alysson (Pavón) e Braithwaite (André)



Técnico: Mano Menezes

? Mirassol

Walter; Lucas Ramon, João Vitor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura (Roni), Danielzinho e José Aldo (Shaylon); Negueba (Chico Kim), Cristian (Matheus Bianqui) e Alesson (Carlos Eduardo)



Técnico: Rafael Guanaes

Como foi o jogo

As equipes protagonizaram um primeiro tempo equilibrado, criando boas oportunidades para inaugurarem o placar. A melhor chance do Grêmio aconteceu aos 26 minutos, quando Cristaldo não conseguiu aproveitar rebote dado por Walter após chute venenoso de Marlon. O Mirassol respondeu na sequência, com José Aldo parando em defesa de Tiago Volpi. No rebote, Alesson bateu em cima de João Pedro.

O time paulista abriu o placar aos 44 minutos da etapa inicial. Reinaldo cobrou falta na cabeça de João Vitor, que acertou a trave. Alesson, em posição ajustada, completou para o fundo das redes, mas a assistente Gizeli Casaril marcou o impedimento. No entanto, após revisão do VAR, o gol foi validado.

Próximos jogos

Grêmio

Internacional x Grêmio (24ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 21/09 (domingo), às 17h30 (de Brasília)

Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Mirassol