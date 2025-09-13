Topo

Milan x Bologna: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

13/09/2025 20h00

O Milan recebe, neste domingo, o Bologna, pela terceira rodada do Campeonato Italiano. O jogo tem início previsto para as 15h45 (de Brasília), no San Siro.

Onde assistir?

O jogo terá transmissão da CazéTV.

Como chegam os times?

O Bologna estreou com derrota contra a Roma no Campeonato Italiano. Na última rodada, venceu o Como. O Milan, por sua vez, também perdeu a primeira rodada, contra o Cremonese. Em seu último jogo, venceu o Lecce.

Histórico do confronto

As equipes acumulam 181 jogos, com 84 vitórias do Milan, 49 vitórias do Bologna e 48 empates. Os resultados dos últimos cinco confrontos são equilibrados, com duas vitórias para cada lado e um empate.

Veja o histórico dos últimos cinco confrontos:

14/05/2025: Milan 0 x 1 Bologna (Copa dá Itália)

09/05/2025: Milan 3 x 1 Bologna (Campeonato Italiano)

27/02/2025: Milan 1 x 2 Bologna (Campeonato Italiano)

27/01/2024: Milan 2 x 2 Bologna (Campeonato Italiano)

21/08/2023: Milan 2 x 0 Bologna (Campeonato Italiano)

Estatísticas

Milan no campeonato

8ª posição

1 vitória e 1 derrota

3 gols marcados

2 gols sofridos

Bologna no campeonato

10ª posição

1 vitória e 1 derrota

1 gol marcado

1 gol sofrido

Prováveis escalações

Milan: Maignan, Tomori, Gabbia e Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot e Estupinan; Loftus-Cheek e Gimenez

Técnico: Massimiliano Allegri

Bologna: Skorupski, Zortea, Vitik, Heggem e Lykogiannis; Ferguson, Freuler, Orsolini, Bernardeschi e Cambiaghi; Castro

Técnico: Vincenzo Italiano

Próximo jogo Milan

Udinese x Milan| Campeonato Italiano

Data e horário: 20 de setembro, às 15h45 (de Brasília)

Local: Bluenergy Stadium

Próximo jogo Bologna

Bologna x Genoa | Campeonato Italiano

Data e horário: 20 de setembro, às 10h00 (de Brasília)

Local: Estádio Renato Dall'Ara

FICHA TÉCNICA

MILAN X BOLOGNA

Competição: Campeonato Italiano

Local: San Siro

Data: 14 de setembro de 2025 (Domingo)

Horário: 15h45 (de Brasília)

Transmissão: CazéTV

Arbitragem: Matteo Marcenaro

