Milan x Bologna: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações
O Milan recebe, neste domingo, o Bologna, pela terceira rodada do Campeonato Italiano. O jogo tem início previsto para as 15h45 (de Brasília), no San Siro.
Onde assistir?
O jogo terá transmissão da CazéTV.
Como chegam os times?
O Bologna estreou com derrota contra a Roma no Campeonato Italiano. Na última rodada, venceu o Como. O Milan, por sua vez, também perdeu a primeira rodada, contra o Cremonese. Em seu último jogo, venceu o Lecce.
Histórico do confronto
As equipes acumulam 181 jogos, com 84 vitórias do Milan, 49 vitórias do Bologna e 48 empates. Os resultados dos últimos cinco confrontos são equilibrados, com duas vitórias para cada lado e um empate.
Veja o histórico dos últimos cinco confrontos:
14/05/2025: Milan 0 x 1 Bologna (Copa dá Itália)
09/05/2025: Milan 3 x 1 Bologna (Campeonato Italiano)
27/02/2025: Milan 1 x 2 Bologna (Campeonato Italiano)
27/01/2024: Milan 2 x 2 Bologna (Campeonato Italiano)
21/08/2023: Milan 2 x 0 Bologna (Campeonato Italiano)
Estatísticas
Milan no campeonato
8ª posição
1 vitória e 1 derrota
3 gols marcados
2 gols sofridos
Bologna no campeonato
10ª posição
1 vitória e 1 derrota
1 gol marcado
1 gol sofrido
Prováveis escalações
Milan: Maignan, Tomori, Gabbia e Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot e Estupinan; Loftus-Cheek e Gimenez
Técnico: Massimiliano Allegri
Bologna: Skorupski, Zortea, Vitik, Heggem e Lykogiannis; Ferguson, Freuler, Orsolini, Bernardeschi e Cambiaghi; Castro
Técnico: Vincenzo Italiano
Próximo jogo Milan
Udinese x Milan| Campeonato Italiano
Data e horário: 20 de setembro, às 15h45 (de Brasília)
Local: Bluenergy Stadium
Próximo jogo Bologna
Bologna x Genoa | Campeonato Italiano
Data e horário: 20 de setembro, às 10h00 (de Brasília)
Local: Estádio Renato Dall'Ara
FICHA TÉCNICA
MILAN X BOLOGNA
Competição: Campeonato Italiano
Local: San Siro
Data: 14 de setembro de 2025 (Domingo)
Horário: 15h45 (de Brasília)
Transmissão: CazéTV
Arbitragem: Matteo Marcenaro