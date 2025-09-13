Mbappé valoriza vitória do Real Madrid sobre a Real Sociedad
O Real Madrid venceu a Real Sociedad por 2 a 1, neste sábado, na Reale Arena, pela quarta rodada do Campeonato Espanhol. O francês Kylian Mbappé, autor de um dos gols, analisou a partida e destacou a importância do triunfo.
Adaptação após expulsão
Segundo ele, a equipe começou bem, criando chances e marcando gols, mas precisou se adaptar após a expulsão de Huijsen, aos 32 minutos do primeiro tempo. "Ficamos com um a menos, mas não tivemos medo. Voltamos a Madri com os três pontos e como líderes do campeonato", afirmou.
Mbappé: dedicação ao Real Madrid
Mbappé também ressaltou sua dedicação ao clube: "Quero dar 100% por esta camisa e este clube. O time me ajuda muito a mostrar minha qualidade".
Gol e assistência decisiva
Além do gol, o atacante deu assistência para o gol de Guler pouco antes do intervalo. Mbappé considerou o lance fundamental para o resultado do Real Madrid: "Achei que a assistência foi mais importante porque era um momento crucial".
Foco na temporada longa
Apesar do bom início, o camisa 7 pregou cautela no Real Madrid sobre o restante do ano: "Estou muito feliz, mas a temporada é longa e é preciso jogar bem por muito tempo"