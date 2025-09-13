Topo

Esporte

Mbappé valoriza vitória do Real Madrid sobre a Real Sociedad

13/09/2025 16h33

O Real Madrid venceu a Real Sociedad por 2 a 1, neste sábado, na Reale Arena, pela quarta rodada do Campeonato Espanhol. O francês Kylian Mbappé, autor de um dos gols, analisou a partida e destacou a importância do triunfo.

Adaptação após expulsão

Segundo ele, a equipe começou bem, criando chances e marcando gols, mas precisou se adaptar após a expulsão de Huijsen, aos 32 minutos do primeiro tempo. "Ficamos com um a menos, mas não tivemos medo. Voltamos a Madri com os três pontos e como líderes do campeonato", afirmou.

Mbappé: dedicação ao Real Madrid

Mbappé também ressaltou sua dedicação ao clube: "Quero dar 100% por esta camisa e este clube. O time me ajuda muito a mostrar minha qualidade".

Gol e assistência decisiva

Além do gol, o atacante deu assistência para o gol de Guler pouco antes do intervalo. Mbappé considerou o lance fundamental para o resultado do Real Madrid: "Achei que a assistência foi mais importante porque era um momento crucial".

Foco na temporada longa

Apesar do bom início, o camisa 7 pregou cautela no Real Madrid sobre o restante do ano: "Estou muito feliz, mas a temporada é longa e é preciso jogar bem por muito tempo"

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Esporte

Derrotada na estreia, brasileira de 19 anos quebra recorde de mais jovem do UFC

Transmissão ao vivo de Palmeiras x Internacional pelo Brasileirão: veja onde assistir

Ele treinava com cabo de vassoura. Agora, avançou nos Jogos da Juventude

Mbappé valoriza vitória do Real Madrid sobre a Real Sociedad

Vice! Brasileiro sofre nocaute na final do TUF 33 e fica sem contrato com o UFC

Atlético-MG encerra preparação para duelo com o Santos no Brasileiro

Kane marca dois, Bayern massacra Hamburgo e mantém a ponta do Alemão

Brasil e Grécia empatam 1º dia de duelos na Copa Davis com triunfos de João Fonseca e Tsitsipas

Jogo do Corinthians hoje (13) pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo

João Fonseca garante primeiro ponto do Brasil contra a Grécia na Davis

Irmãos Thuram marcam na vitória da Juventus no clássico com a Inter de Milão no Italiano