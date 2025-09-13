Mbappé marca, e Real Madrid vence a Sociedad fora de casa pelo Espanhol
Neste sábado, comandado por Kylian Mbappé, o Real Madrid venceu a Real Sociedad por 2 a 1, na Reale Arena, pela quarta rodada do Campeonato Espanhol. Os gols dos Merengues foram marcados por Mbappé e Arda Guler, enquanto Oyarzabal descontou para os mandantes.Situação do confronto / Situação da Tabela
Com a vitória, o Real assumiu provisoriamente a liderança do Campeonato Espanhol, com 100% de aproveitamento até aqui: quatro jogos, quatro vitórias. Por sua vez, a Real Sociedad ainda não venceu nesta edição do torneio, com dois pontos em quatro partidas.
Os gols do jogo
Real Madrid abriu o placar aos 12 minutos de jogo. Kylian Mbappé aproveitou passe errado do Sociedad e arrancou com a bola em direção ao gol. O francês finalizou forte na saída do goleiro e marcou seu primeiro no jogo.
Mbappé voltaria a aparecer aos 44 minutos do primeiro tempo. O francês fez uma bela jogada individual e cruzou para Arda Guler, que estava livre dentro da área e chutou de biquinho para ampliar para o Real.
O Real Sociedad ensaiou uma reação na segunda etapa. De pênalti, aos 11 minutos, Oyarzabal diminuiu para os donos da casa.
ANDER GILLENEA / AFP
Próximos jogos
Real Sociedad
- Joga contra o Real Betis, na próxima sexta-feira (19), às 16h (de Brasília), pelo Campeonato Espanhol.
Real Madrid
- Encara o Olympique de Marselha-FRA nesta terça-feira, às 16h (de Brasília), no Estádio Santiago Bernabéu, pela Liga dos Campeões.
? FICHA TÉCNICA
? REAL SOCIEDAD 1 x 2 REAL MADRID ?
? Competição: La Liga (4ª rodada)
?? Local: Reale Arena, em San Sebastián, na Espanha
? Data: 13 de setembro de 2025 (sábado)
? Horário: 11h15 (de Brasília)
Gols
- ? Kylian Mbappé, aos 12? do 1ºT (Real Madrid)
- ? Arda Guler, aos 44? do 1ºT (Real Madrid)
- ? Mikel Oyarzabal, aos 11? do 2ºT (Real Sociedad)