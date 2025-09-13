Topo

Mbappé marca, e Real Madrid vence a Sociedad fora de casa pelo Espanhol

13/09/2025 13h17

Neste sábado, comandado por Kylian Mbappé, o Real Madrid venceu a Real Sociedad por 2 a 1, na Reale Arena, pela quarta rodada do Campeonato Espanhol. Os gols dos Merengues foram marcados por Mbappé e Arda Guler, enquanto Oyarzabal descontou para os mandantes.

Situação do confronto / Situação da Tabela

Com a vitória, o Real assumiu provisoriamente a liderança do Campeonato Espanhol, com 100% de aproveitamento até aqui: quatro jogos, quatro vitórias. Por sua vez, a Real Sociedad ainda não venceu nesta edição do torneio, com dois pontos em quatro partidas.

Os gols do jogo

Real Madrid abriu o placar aos 12 minutos de jogo. Kylian Mbappé aproveitou passe errado do Sociedad e arrancou com a bola em direção ao gol. O francês finalizou forte na saída do goleiro e marcou seu primeiro no jogo.

Mbappé voltaria a aparecer aos 44 minutos do primeiro tempo. O francês fez uma bela jogada individual e cruzou para Arda Guler, que estava livre dentro da área e chutou de biquinho para ampliar para o Real.

O Real Sociedad ensaiou uma reação na segunda etapa. De pênalti, aos 11 minutos, Oyarzabal diminuiu para os donos da casa.

Próximos jogos

Real Sociedad

  • Joga contra o Real Betis, na próxima sexta-feira (19), às 16h (de Brasília), pelo Campeonato Espanhol.

Real Madrid

  • Encara o Olympique de Marselha-FRA nesta terça-feira, às 16h (de Brasília), no Estádio Santiago Bernabéu, pela Liga dos Campeões.

? FICHA TÉCNICA

? REAL SOCIEDAD 1 x 2 REAL MADRID ? 

? Competição: La Liga (4ª rodada)

?? Local: Reale Arena, em San Sebastián, na Espanha 

? Data: 13 de setembro de 2025 (sábado) 

? Horário: 11h15 (de Brasília) 

Gols 

  • ? Kylian Mbappé, aos 12? do 1ºT (Real Madrid)

  • ? Arda Guler, aos 44? do 1ºT (Real Madrid)

  • ? Mikel Oyarzabal, aos 11? do 2ºT (Real Sociedad) 

