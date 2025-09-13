Topo

Mano isenta arbitragem e explica confusão em substituição errada do Grêmio

do UOL

Colaboração para o UOL

13/09/2025 19h13

Após a derrota do Grêmio para o Mirassol por 1 a 0, o técnico Mano Menezes admitiu erro na substituição de Alysson. Em entrevista coletiva neste sábado, o técnico afirmou que a decisão equivocada foi fruto de falha de comunicação com seu auxiliar Tiago Kosloski:

Nós erramos na substituição. O erro foi nosso. Foi um erro de comunicação. Era para sair João Pedro aquela hora, eu ia colocar Pavón como ala para ser mais ofensivo e deixar Alysson, mas houve um erro entre eu e Tiago na comunicação. A arbitragem fez certo, o erro foi nosso. Mano Menezes

O que aconteceu

Durante o jogo, a transmissão do Premiere mostrou Mano indignado com a saída do atacante e discutindo com a comissão técnica. A atitude do treinador sugeriu que a arbitragem havia cometido um erro.

Posteriormente, o quarto árbitro exibiu a ficha da substituição, confirmando que o equívoco foi da equipe do Grêmio. Em entrevista coletiva depois do jogo, o treinador tricolor assumiu o erro da própria equipe.

Próximo desafio tricolor

O Grêmio permanece em 13º, perto da zona de rebaixamento, com 26 pontos. O time de Mano Menezes terá a oportunidade de reagir na tabela no próximo GreNal, contra o Internacional, domingo, às 17h30.

