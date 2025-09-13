Manchester City x Manchester United: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações
Pela quarta rodada do Campeonato Inglês, o Manchester City recebe o rival Manchester United, no Etihad Stadium. O duelo está previsto para as 12h30 (de Brasília) deste domingo.
Onde assistir?
O jogo terá transmissão de ESPN e Disney+.
Como chegam os times?
O United não estreou bem no Campeonato Inglês, com derrota para Arsenal e empate contra o Fulham. O time evoluiu e vem de vitória sobre o Burnley. Já o City começou com goleada sobre o Wolverhampton e, na sequência, perdeu do Tottenham e ganhou do Brighton.
Histórico de confronto
As equipes disputaram um total de 196 jogos, com 61 vitórias do City, 55 empates e 80 triunfos do United. Nos últimos seis confrontos, o City levou a melhor em três, empatou um e perdeu dois.
Veja o histórico dos últimos seis confrontos:
06/04/2025: Man Utd 0 x 0 Man City (Campeonato Inglês)
15/12/2024: Man Utd 2 x 1 Man City (Campeonato Inglês)
06/04/2025: Man Utd 1 (6) x 1 (7) Man City (Final Community Shield)
25/05/2024: Man Utd 2 x 1 Man City (Final Copa da Inglaterra)
03/03/2024: Man Utd 1 x 3 Man City (Campeonato Inglês)
29/10/2023: Man Utd 0 x 3 Man City (Campeonato Inglês)
Estatísticas
Manchester City no campeonato
13ª posição
1 vitória e 2 derrotas
5 gols marcados
4 gols sofridos
Manchester United no campeonato
9ª posição
1 vitória, 1 empate e 1 derrota
4 gols marcado
4 gols sofridos
Prováveis escalações
Manchester City: Gigi Donnarumma, Rico Lewis, Rúben Dias, John Stones, Rayan Aït-Nouri, Tijjani Reijnders, Rodri , Oscar Bobb, Bernardo Silva, Jérémy Doku, Erling Haaland
Técnico: Pep Guardiola
Manchester United: Altay Bayindir, Leny Yoro, Matthijs de Ligt, Luke Shaw, Amad Diallo, Casemiro, Kobbie Mainoo, Patrick Dorgu, Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko, Bruno Fernandes
Técnico: Ruben Amorim
Próximo jogo Manchester City
Man City x Napoli | Liga dos Campeões
Data e horário: 18 de setembro, às 16h00 (de Brasília)
Local: Estádio Etihad
Próximo jogo Manchester United
Man United x Chelsea | Campeonato Inglês
Data e horário: 20 de setembro, às 13h30 (de Brasília)
Local: Estádio Old Trafford
FICHA TÉCNICA
MANCHESTER CITY X MANCHESTER UNITED
Competição: Campeonato Inglês
Local: Etihad Stadium
Data: 14 de setembro de 2025 (Domingo)
Horário: 12h30 (de Brasília)
Transmissão: ESPN e Disney+
Arbitragem: Anthony Taylor