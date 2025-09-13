Manchester City x Manchester United: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

Pela quarta rodada do Campeonato Inglês, o Manchester City recebe o rival Manchester United, no Etihad Stadium. O duelo está previsto para as 12h30 (de Brasília) deste domingo.

Em uma semana, o Dérbi de Manchester ? ?? 14/09

?? Etihad Stadium

? Premier League

? 16h30 ?? | 12h30 ?? pic.twitter.com/zpTfBopIJH ? Manchester City (@ManCityPT) September 7, 2025

Onde assistir?

O jogo terá transmissão de ESPN e Disney+.

Como chegam os times?

O United não estreou bem no Campeonato Inglês, com derrota para Arsenal e empate contra o Fulham. O time evoluiu e vem de vitória sobre o Burnley. Já o City começou com goleada sobre o Wolverhampton e, na sequência, perdeu do Tottenham e ganhou do Brighton.

Histórico de confronto

As equipes disputaram um total de 196 jogos, com 61 vitórias do City, 55 empates e 80 triunfos do United. Nos últimos seis confrontos, o City levou a melhor em três, empatou um e perdeu dois.

Veja o histórico dos últimos seis confrontos:

06/04/2025: Man Utd 0 x 0 Man City (Campeonato Inglês)



15/12/2024: Man Utd 2 x 1 Man City (Campeonato Inglês)



06/04/2025: Man Utd 1 (6) x 1 (7) Man City (Final Community Shield)



25/05/2024: Man Utd 2 x 1 Man City (Final Copa da Inglaterra)



03/03/2024: Man Utd 1 x 3 Man City (Campeonato Inglês)



29/10/2023: Man Utd 0 x 3 Man City (Campeonato Inglês)

Estatísticas

Manchester City no campeonato

13ª posição



1 vitória e 2 derrotas



5 gols marcados



4 gols sofridos

Manchester United no campeonato

9ª posição



1 vitória, 1 empate e 1 derrota



4 gols marcado



4 gols sofridos

Prováveis escalações

Manchester City: Gigi Donnarumma, Rico Lewis, Rúben Dias, John Stones, Rayan Aït-Nouri, Tijjani Reijnders, Rodri , Oscar Bobb, Bernardo Silva, Jérémy Doku, Erling Haaland



Técnico: Pep Guardiola

Manchester United: Altay Bayindir, Leny Yoro, Matthijs de Ligt, Luke Shaw, Amad Diallo, Casemiro, Kobbie Mainoo, Patrick Dorgu, Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko, Bruno Fernandes



Técnico: Ruben Amorim

Próximo jogo Manchester City

Man City x Napoli | Liga dos Campeões



Data e horário: 18 de setembro, às 16h00 (de Brasília)



Local: Estádio Etihad

Próximo jogo Manchester United

Man United x Chelsea | Campeonato Inglês



Data e horário: 20 de setembro, às 13h30 (de Brasília)



Local: Estádio Old Trafford

FICHA TÉCNICA



MANCHESTER CITY X MANCHESTER UNITED

Competição: Campeonato Inglês



Local: Etihad Stadium



Data: 14 de setembro de 2025 (Domingo)



Horário: 12h30 (de Brasília)



Transmissão: ESPN e Disney+



Arbitragem: Anthony Taylor