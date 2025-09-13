Topo

Esporte

Kane marca dois, Bayern massacra Hamburgo e mantém a ponta do Alemão

13/09/2025 16h23

O Bayern de Munique goleou o Hamburgo por 5 a 0 neste sábado, pela terceira rodada do Campeonato Alemão. Gnabry, Pavlovic, Kane (2) e Luis Díaz anotaram os gols dos Bávaros na Allianz Arena.

Situação da Tabela

Com o triunfo, o Bayern garante mais uma rodada de liderança isolada na Bundesliga. A equipe comandada por Vincent Kompany já acumula nove pontos, com 100% de aproveitamento na competição. O Hamburgo, por sua vez, ocupa a 17ª posição, com um ponto.

Resumo do jogo 

? BAYERN DE MUNIQUE 5 x 0 HAMBURGO ?

? Competição: Terceira rodada do Campeonato Alemão

?? Local: Allianz Arena, Munique, na Alemanha

? Data: 13 de setembro de 2025 (sábado)

? Horário: 13h30 (de Brasília)

Gols

  • ? Gnabry, aos 3? do 1ºT (Bayern)

  • ? Pavlovic, aos 8? do 1ºT (Bayern)

  • ? Harry Kane, aos 26? do 1ºT (Bayern)

  • ? Luis Díaz, aos 29? do 1ºT (Bayern)

  • ? Harry Kane, aos 17? do 2ºT (Bayern)

Como foi o jogo 

Com amplo domínio durante os 90 minutos, o Bayern não precisou de muito esforço para bater o Hamburgo.

Logo aos dois minutos de jogo, o Bayern abriu o placar. Gnabry recebeu de Laimer pelo lado direito da área e encheu o pé para marcar um golaço. Apenas seis minutos depois, Kane tocou na pequena área e Pavlovic finalizou para ampliar.

De pênalti, aos 25 minutos, Harry Kane anotou o terceiro da equipe. Após três minutos, Luis Díaz arrematou de fora da área e contou com um desvio no zagueiro Vuškovi? para marcar o quarto gol dos Bávaros.

No segundo tempo, Harry Kane voltou a marcar com um chute preciso de dentro da área após receber um passe de Olise.

Próximos jogos

Bayern de Munique

  • Recebe o Chelsea, na Allianz Arena, na estreia das equipes na Liga dos Campeões. O jogo está marcado para as 16h (de Brasília), na quarta-feira.

Hamburgo

  • Joga contra o Heidenheim, na Volksparkstadion, pela quarta rodada do Alemão, no próximo sábado, às 10h30 (de Brasília).

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Esporte

Mirassol vence Grêmio na Arena e entra no G4 do Brasileirão

De Bruyne marca, Napoli bate a Fiorentina e alcança 3ª vitória no Italiano

Bruno Rodrigues volta a ser relacionado no Palmeiras após quase dois anos

Imprensa espanhola exalta início de temporada de Mbappé: 'É o dono do campeonato'

Palmeiras tem Andreas e Bruno Rodrigues no banco contra o Inter; veja times

Escalação do Palmeiras: Andreas Pereira começa no banco contra o Internacional

Transmissão ao vivo de Lopes x Silva pelo Noche UFC: veja onde assistir

Novos reforços do Santos viajam para duelo contra o Atlético-MG

Derrotada na estreia, brasileira de 19 anos quebra recorde de mais jovem do UFC

Transmissão ao vivo de Palmeiras x Internacional pelo Brasileirão: veja onde assistir

Ele treinava com cabo de vassoura. Agora, avançou nos Jogos da Juventude