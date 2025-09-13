Kane marca dois, Bayern massacra Hamburgo e mantém a ponta do Alemão
O Bayern de Munique goleou o Hamburgo por 5 a 0 neste sábado, pela terceira rodada do Campeonato Alemão. Gnabry, Pavlovic, Kane (2) e Luis Díaz anotaram os gols dos Bávaros na Allianz Arena.
Situação da Tabela
Com o triunfo, o Bayern garante mais uma rodada de liderança isolada na Bundesliga. A equipe comandada por Vincent Kompany já acumula nove pontos, com 100% de aproveitamento na competição. O Hamburgo, por sua vez, ocupa a 17ª posição, com um ponto.
Resumo do jogo
? BAYERN DE MUNIQUE 5 x 0 HAMBURGO ?
? Competição: Terceira rodada do Campeonato Alemão
?? Local: Allianz Arena, Munique, na Alemanha
? Data: 13 de setembro de 2025 (sábado)
? Horário: 13h30 (de Brasília)
Gols
- ? Gnabry, aos 3? do 1ºT (Bayern)
- ? Pavlovic, aos 8? do 1ºT (Bayern)
- ? Harry Kane, aos 26? do 1ºT (Bayern)
- ? Luis Díaz, aos 29? do 1ºT (Bayern)
- ? Harry Kane, aos 17? do 2ºT (Bayern)
Como foi o jogo
Com amplo domínio durante os 90 minutos, o Bayern não precisou de muito esforço para bater o Hamburgo.
Logo aos dois minutos de jogo, o Bayern abriu o placar. Gnabry recebeu de Laimer pelo lado direito da área e encheu o pé para marcar um golaço. Apenas seis minutos depois, Kane tocou na pequena área e Pavlovic finalizou para ampliar.
De pênalti, aos 25 minutos, Harry Kane anotou o terceiro da equipe. Após três minutos, Luis Díaz arrematou de fora da área e contou com um desvio no zagueiro Vuškovi? para marcar o quarto gol dos Bávaros.
No segundo tempo, Harry Kane voltou a marcar com um chute preciso de dentro da área após receber um passe de Olise.
Próximos jogos
Bayern de Munique
- Recebe o Chelsea, na Allianz Arena, na estreia das equipes na Liga dos Campeões. O jogo está marcado para as 16h (de Brasília), na quarta-feira.
Hamburgo
- Joga contra o Heidenheim, na Volksparkstadion, pela quarta rodada do Alemão, no próximo sábado, às 10h30 (de Brasília).