Kaio Jorge assume artilharia dupla e vê valor de mercado triplicar

Kaio Jorge, do Cruzeiro, em jogo contra o Atlético-MG pela Copa do Brasil Imagem: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
13/09/2025 05h30

Kaio Jorge, novidade na seleção brasileira e artilheiro "duplo" do Brasil, viu seu valor mais do que triplicar no mercado da bola.

Contratado por cerca de 7 milhões de euros (R$ 44 mi) junto a Juventus (ITA), o atacante do Cruzeiro recebeu sondagens de cerca de 20 milhões de euros (R$ 125 mi).

Durante a janela de transferências, a Raposa avisou aos interessados que só abriria conversa por 25 milhões de euros (R$ 157 mi). Essa pedida veio antes da convocação de Carlo Ancelotti.

E essa valorização só cresce. Kaio agora é artilheiro do Campeonato Brasileiro (15 gols) e da Copa do Brasil (cinco gols).

Revelado pelo Santos, o Menino da Vila não se firmou na Juventus e foi emprestado ao Frosinone, mas recuperou seu bom desempenho no Brasil. Aos 23 anos, ele vê a volta ao futebol europeu com bons olhos para um futuro próximo.

Além dos gols, o que chama a atenção dos avaliadores é o biotipo. Ele tem 1,82 m de altura e é um atacante capaz de fazer gols de cabeça e executar o papel de pivô, mas também vencer os adversários na corrida.

Um exemplo dessa boa condição física ocorreu após o corte da seleção brasileira. Fora do jogo contra a Bolívia por causa de uma lesão muscular grau 2, ele se tratou em três períodos e esteve em campo na vitória por 2 a 0 sobre o Atlético-MG na Copa do Brasil. O centroavante marcou os dois gols na última quinta-feira.

