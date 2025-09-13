Juventude x Flamengo pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Neste domingo, o Juventude recebe o Flamengo, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Alfredo Jaconi. A bola vai rolar a partir das 16 horas (de Brasília).

Onde assistir Juventude x Flamengo ao vivo?

Streaming: Amazon Prime Video

Preparação para a partida diante do Juventude a todo vapor!

Como chega o Juventude?

Mesmo na zona de rebaixamento, o Juventude tem apenas uma derrota nas últimas cinco derrotas, com três vitórias e um empate no período. Antes da pausa para a data-Fifa, o clube gaúcho venceu o Ceará, no Castelão, por 1 a 0.

O Juventude ocupa a 18ª posição, com 21 pontos somados.

Como chega o Flamengo?

Líder, o Flamengo está invicto há oito rodadas no Campeonato Brasileiro. No entanto, a equipe do técnico Filipe Luís empatou com o Grêmio na última rodada em 1 a 1, no Maracanã.

O Rubro-negro lidera a competição, com 47 pontos, três a mais que o Cruzeiro, que tem um jogo a mais em relação ao Flamengo.

Histórico de confrontos

Em 30 duelos ao longo da história, o Flamengo tem uma leva vantagem sobre o Juventude. São 12 vitórias dos cariocas, contra 11 triunfos dos gaúchos. Além de sete empates.

Thiago Carpini comandou treino nesta sexta-feira, no Alfredo Jaconi. Domingo é #DiaDeJu na casa da Papada, às 16h, contra o Flamengo

Prováveis escalações

Juventude:

Jandrei; Reginaldo, Luan, Ángel e Marcelo Hermes; Caique e Jadson; Gabriel Veron, Mandaca e Ênio; Gabriel Taliari

Técnico: Thiago Carpini

Flamengo:

Rossi; Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Viña); De La Cruz, Saúl e Arrascaeta; Plata, Pedro e Samuel Lino

Técnico: Filipe Luís

Ficha técnica

Juventude x Flamengo: