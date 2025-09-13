Topo

Juventude x Flamengo pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

13/09/2025 20h00

Neste domingo, o Juventude recebe o Flamengo, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Alfredo Jaconi. A bola vai rolar a partir das 16 horas (de Brasília).

Onde assistir Juventude x Flamengo ao vivo?

Streaming: Amazon Prime Video

Como chega o Juventude?

Mesmo na zona de rebaixamento, o Juventude tem apenas uma derrota nas últimas cinco derrotas, com três vitórias e um empate no período. Antes da pausa para a data-Fifa, o clube gaúcho venceu o Ceará, no Castelão, por 1 a 0.

O Juventude ocupa a 18ª posição, com 21 pontos somados.

Como chega o Flamengo?

Líder, o Flamengo está invicto há oito rodadas no Campeonato Brasileiro. No entanto, a equipe do técnico Filipe Luís empatou com o Grêmio na última rodada em 1 a 1, no Maracanã.

O Rubro-negro lidera a competição, com 47 pontos, três a mais que o Cruzeiro, que tem um jogo a mais em relação ao Flamengo.

Histórico de confrontos

Em 30 duelos ao longo da história, o Flamengo tem uma leva vantagem sobre o Juventude. São 12 vitórias dos cariocas, contra 11 triunfos dos gaúchos. Além de sete empates.

Prováveis escalações

Juventude:

  • Jandrei; Reginaldo, Luan, Ángel e Marcelo Hermes; Caique e Jadson; Gabriel Veron, Mandaca e Ênio; Gabriel Taliari

    Técnico: Thiago Carpini

Flamengo:

  • Rossi; Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Viña); De La Cruz, Saúl e Arrascaeta; Plata, Pedro e Samuel Lino

    Técnico: Filipe Luís

Ficha técnica

Juventude x Flamengo:

  • Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

  • Data: Domingo, 14 de setembro de 2025

  • Horário: 16 horas (de Brasília)

  • Competição: Campeonato Brasileiro - 23ª rodada

  • Árbitro: Raphael Claus (SP-Fifa)

  • Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP-Fifa) e Evandro de Melo Lima (SP)

  • VAR: Rafael Traci (SC)

Esporte

