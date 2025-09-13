Juventude x Flamengo pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações
Neste domingo, o Juventude recebe o Flamengo, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Alfredo Jaconi. A bola vai rolar a partir das 16 horas (de Brasília).
Onde assistir Juventude x Flamengo ao vivo?
Streaming: Amazon Prime Video
Como chega o Juventude?
Mesmo na zona de rebaixamento, o Juventude tem apenas uma derrota nas últimas cinco derrotas, com três vitórias e um empate no período. Antes da pausa para a data-Fifa, o clube gaúcho venceu o Ceará, no Castelão, por 1 a 0.
O Juventude ocupa a 18ª posição, com 21 pontos somados.
Como chega o Flamengo?
Líder, o Flamengo está invicto há oito rodadas no Campeonato Brasileiro. No entanto, a equipe do técnico Filipe Luís empatou com o Grêmio na última rodada em 1 a 1, no Maracanã.
O Rubro-negro lidera a competição, com 47 pontos, três a mais que o Cruzeiro, que tem um jogo a mais em relação ao Flamengo.
Histórico de confrontos
Em 30 duelos ao longo da história, o Flamengo tem uma leva vantagem sobre o Juventude. São 12 vitórias dos cariocas, contra 11 triunfos dos gaúchos. Além de sete empates.
Prováveis escalações
Juventude:
- Jandrei; Reginaldo, Luan, Ángel e Marcelo Hermes; Caique e Jadson; Gabriel Veron, Mandaca e Ênio; Gabriel Taliari
Técnico: Thiago Carpini
Flamengo:
- Rossi; Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Viña); De La Cruz, Saúl e Arrascaeta; Plata, Pedro e Samuel Lino
Técnico: Filipe Luís
Ficha técnica
Juventude x Flamengo:
- Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)
- Data: Domingo, 14 de setembro de 2025
- Horário: 16 horas (de Brasília)
- Competição: Campeonato Brasileiro - 23ª rodada
- Árbitro: Raphael Claus (SP-Fifa)
- Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP-Fifa) e Evandro de Melo Lima (SP)
- VAR: Rafael Traci (SC)