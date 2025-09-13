Topo

Esporte

Jogo do Palmeiras hoje (13) pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo

Abel Ferreira se reapresentou ao Palmeiras após resolver problemas particulares em Portugal - Cesar Greco/Palmeiras
Abel Ferreira se reapresentou ao Palmeiras após resolver problemas particulares em Portugal Imagem: Cesar Greco/Palmeiras
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

13/09/2025 13h00

Palmeiras e Internacional entram em campo hoje (13), às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O confronto será transmitido pelo Sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view).

Relacionadas

Palmeiras faz treino no Allianz para adaptar Andreas e novos reforços

Leila já admite renovação mais curta com Abel no Palmeiras

Andreas diz que recusou disputar a Champions para fechar com o Palmeiras

O Palmeiras atravessa uma fase positiva no Brasileirão, somando três vitórias e dois empates nos últimos cinco jogos. Na rodada passada, o time de Abel Ferreira encarou o rival Corinthians fora de casa e ficou no empate em 1 a 1.

Do outro lado, o Internacional retomou o caminho das vitórias após duas derrotas seguidas. Jogando no Beira-Rio, o Colorado venceu o Fortaleza por 2 a 1 e chega mais confiante para o duelo.

Palmeiras x Internacional -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 13 de setembro, às 18h30 (de Brasília)
  • Local: Allianz Parque, em São Paulo
  • Transmissão: Sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view)

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Sem Memphis, Corinthians deve ter trio GYN contra o Flu; veja provável time

Jogo do Palmeiras hoje (13) pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo

São Paulo anuncia 25 mil ingressos vendidos para duelo com Botafogo

Vendido ao CSKA, Henrique Carmo se despede do São Paulo

Barcelona informa lesão de Lamine Yamal, e Flick reclama da seleção espanhola

Saúl, do Flamengo, comemora nascimento de filho no Rio

Alemanha se classifica para Final 8 da Copa Davis e Bélgica lidera contra Austrália

Hugo Calderano chega à semifinal do WTT Champions Macau

Yuri Falcão bate campeão olímpico e vai à final no Mundial de boxe

Caio Bonfim relata sofrimento em conquista da medalha no Mundial

Izabela Rodrigues comenta final no Mundial após ano complicado