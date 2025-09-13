Jogo do Palmeiras hoje (13) pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo
Palmeiras e Internacional entram em campo hoje (13), às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Onde assistir? O confronto será transmitido pelo Sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view).
O Palmeiras atravessa uma fase positiva no Brasileirão, somando três vitórias e dois empates nos últimos cinco jogos. Na rodada passada, o time de Abel Ferreira encarou o rival Corinthians fora de casa e ficou no empate em 1 a 1.
Do outro lado, o Internacional retomou o caminho das vitórias após duas derrotas seguidas. Jogando no Beira-Rio, o Colorado venceu o Fortaleza por 2 a 1 e chega mais confiante para o duelo.
Palmeiras x Internacional -- Campeonato Brasileiro
- Data e hora: 13 de setembro, às 18h30 (de Brasília)
- Local: Allianz Parque, em São Paulo
- Transmissão: Sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view)