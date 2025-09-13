Jogo do Corinthians hoje (13) pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo
Fluminense e Corinthians se enfrentam hoje (13), às 21h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Onde assistir? O jogo será transmitido pela Record (TV aberta), CazéTV (Youtube) e Premiere (pay-per-view).
O Fluminense tenta voltar a vencer após dois jogos sem triunfos no Brasileirão. A equipe comandada por Renato Gaúcho vem de empate sem gols diante do Santos, na Vila Belmiro.
O Corinthians, por sua vez, não perde há duas rodadas. No último compromisso, o Timão empatou em 1 a 1 com o rival Palmeiras, na Neo Química Arena.
Ambos também tiveram motivos para comemorar no meio de semana. O Flu garantiu vaga na semifinal da Copa do Brasil ao superar o Bahia por 2 a 1 no agregado, enquanto o Corinthians despachou o Athletico com vitória por 3 a 0 na soma dos dois confrontos.
Fluminense x Corinthians -- Campeonato Brasileiro
- Data e hora: 13 de setembro, às 21h (de Brasília)
- Local: Maracanã, no Rio de Janeiro
- Transmissão: Record (TV aberta), CazéTV (Youtube) e Premiere (pay-per-view)