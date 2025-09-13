Topo

Esporte

Jogo do Corinthians hoje (13) pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo

Garro celebra gol do Corinthians sobre o Athletico em duelo da Copa do Brasil - GUILHERME VEIGA/UAI FOTO/ESTADÃO CONTEÚDO
Garro celebra gol do Corinthians sobre o Athletico em duelo da Copa do Brasil Imagem: GUILHERME VEIGA/UAI FOTO/ESTADÃO CONTEÚDO
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

13/09/2025 16h00

Fluminense e Corinthians se enfrentam hoje (13), às 21h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O jogo será transmitido pela Record (TV aberta), CazéTV (Youtube) e Premiere (pay-per-view).

Relacionadas

Corinthians encara 'fantasmas' e tenta embalar após vaga na Copa do Brasil

Como o Corinthians fará gramado da Arena voltar ao normal após NFL

Gui Negão brilha de novo e pode 'roubar' lugar de Memphis com trio 'GYN'

O Fluminense tenta voltar a vencer após dois jogos sem triunfos no Brasileirão. A equipe comandada por Renato Gaúcho vem de empate sem gols diante do Santos, na Vila Belmiro.

O Corinthians, por sua vez, não perde há duas rodadas. No último compromisso, o Timão empatou em 1 a 1 com o rival Palmeiras, na Neo Química Arena.

Ambos também tiveram motivos para comemorar no meio de semana. O Flu garantiu vaga na semifinal da Copa do Brasil ao superar o Bahia por 2 a 1 no agregado, enquanto o Corinthians despachou o Athletico com vitória por 3 a 0 na soma dos dois confrontos.

Fluminense x Corinthians -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 13 de setembro, às 21h (de Brasília)
  • Local: Maracanã, no Rio de Janeiro
  • Transmissão: Record (TV aberta), CazéTV (Youtube) e Premiere (pay-per-view)

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Esporte

Vice! Brasileiro sofre nocaute na final do TUF 33 e fica sem contrato com o UFC

Atlético-MG encerra preparação para duelo com o Santos no Brasileiro

Kane marca dois, Bayern massacra Hamburgo e mantém a ponta do Alemão

Brasil e Grécia empatam 1º dia de duelos na Copa Davis com triunfos de João Fonseca e Tsitsipas

Jogo do Corinthians hoje (13) pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo

João Fonseca garante primeiro ponto do Brasil contra a Grécia na Davis

Irmãos Thuram marcam na vitória da Juventus no clássico com a Inter de Milão no Italiano

Súmula registra seis expulsões após confusão em Coritiba x Goiás

Que horas começa a luta de Diego Lopes no UFC hoje? Veja horário

Em jogo de sete gols, Juventus bate a Inter de Milão no clássico italiano

Onde vai passar Palmeiras x Internacional pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo