Topo

Esporte

João Fonseca vence grego, e Brasil sai na frente no confronto da Copa Davis

João Fonseca em ação contra Grécia na Copa Davis - Reprodução
João Fonseca em ação contra Grécia na Copa Davis Imagem: Reprodução
do UOL

Colaboração para o UOL

13/09/2025 14h16

O brasileiro João Fonseca venceu o grego Stefanos Sakellaridis, no primeiro duelo entre Brasil e Grécia pela Copa Davis, em Atenas. O brasileiro fechou a partida em 2x0, parciais de 7x5 e 6x3.

O grego surpreendeu e imprimiu um ritmo forte no primeiro set, trabalhando bem no saque e dificultando a vida de João Fonseca, que precisou buscar desvantagem em diversos games. Dado o equilíbrio, a primeira parcial fechou em 7x5.

Relacionadas

Brasil chega ao Mundial de Atletismo com feito inédito na disputa dos 100m

Algoz de Bia Haddad recusou torneio em casa para vir ao Brasil e quer apoio

'Intrusa' em final no SP Open não entende por que é chamada pelo sobrenome

No segundo set, João conseguiu dominar, aproveitando um claro cansaço do adversário, que chegou a mancar e sentir uma lesão durante o jogo. Variou bastante os golpes e fechou a segunda parcial em 6x3 para vencer o jogo. O grego dificultou o fechamento do jogo, quebrando dois match points e fazendo um ace para adiar a vitória brasileira.

Fonseca é o atual número 42 do ranking da ATP e lidera o Time Brasil na competição, enquanto Sakellaridis é o número 286 do mundo. O principal nome da equipe da Grécia é Stefanos Tsitsipas, que já ocupou o top 10 e atualmente é o número 27 do ranking.

Foi um bom jogo. A gente estava tendo um jogo muito sólido no começo. A Copa Davis é diferente, está jogando pelo seu país, não só por você, traz muita pressão. Ainda sou jovem e estou tentando entender como jogar nessas circunstâncias. Tive um jogo bastante sólido e estou feliz com o meu nível. [...] Todo jogador quer representar o seu país. Eu amo o Brasil, adoro representar o Brasil e também estar ao lado de jogadores que eu assisto desde criança e é uma honra. João Fonseca

Como funciona a Copa Davis

A Copa Davis é uma competição entre seleções, disputada em cinco jogos, no formato melhor de três. Com a vitória de João, o Brasil abre 1x0.

Neste primeiro dia, são duas partidas de simples. Na sequência, Thiago Wild enfrenta Stefanos Tsitsipas. Amanhã (14), acontece a partida de duplas. Caso necessário, os confrontos individuais se invertem: Fonseca x Tsitsipas e Wild x Sakellaridis.

O confronto é válido pelo Grupo Mundial 1, e o vencedor irá se classificar para disputar os qualifiers da competição em 2026. Além de João Fonseca, o Brasil convocou Thiago Wild, Matheus Pucinelli, Rafael Matos e Marcelo Melo. Os dois últimos devem fazer o jogo de duplas do confronto.

A competição não conta pontos para o ranking da ATP.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Onde vai passar Palmeiras x Internacional pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Transmissão ao vivo de Fortaleza x Vitória pelo Brasileirão: veja onde assistir

Transmissão ao vivo de Grêmio x Mirassol pelo Brasileirão: veja onde assistir

Diniz esboça escalação do Vasco para enfrentar o Ceará, adversário neste domingo

João Fonseca vence grego, e Brasil sai na frente no confronto da Copa Davis

Com titulares de volta, Botafogo terá mudanças contra o São Paulo

Que horas começa o UFC Lopes x Silva hoje? Horários, lutas e onde assistir ao vivo

Filipe Luis rejeita proposta do Fenerbahce e segue no Flamengo

Onde vai passar Grêmio x Mirassol pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Com um a menos e Mbappé decisivo, Real Madrid supera Real Sociedad e se mantém 100% na LaLiga

Mbappé marca, e Real Madrid vence a Sociedad fora de casa pelo Espanhol