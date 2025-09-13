João Fonseca vence grego, e Brasil sai na frente no confronto da Copa Davis

O brasileiro João Fonseca venceu o grego Stefanos Sakellaridis, no primeiro duelo entre Brasil e Grécia pela Copa Davis, em Atenas. O brasileiro fechou a partida em 2x0, parciais de 7x5 e 6x3.

O grego surpreendeu e imprimiu um ritmo forte no primeiro set, trabalhando bem no saque e dificultando a vida de João Fonseca, que precisou buscar desvantagem em diversos games. Dado o equilíbrio, a primeira parcial fechou em 7x5.

No segundo set, João conseguiu dominar, aproveitando um claro cansaço do adversário, que chegou a mancar e sentir uma lesão durante o jogo. Variou bastante os golpes e fechou a segunda parcial em 6x3 para vencer o jogo. O grego dificultou o fechamento do jogo, quebrando dois match points e fazendo um ace para adiar a vitória brasileira.

Fonseca é o atual número 42 do ranking da ATP e lidera o Time Brasil na competição, enquanto Sakellaridis é o número 286 do mundo. O principal nome da equipe da Grécia é Stefanos Tsitsipas, que já ocupou o top 10 e atualmente é o número 27 do ranking.

Foi um bom jogo. A gente estava tendo um jogo muito sólido no começo. A Copa Davis é diferente, está jogando pelo seu país, não só por você, traz muita pressão. Ainda sou jovem e estou tentando entender como jogar nessas circunstâncias. Tive um jogo bastante sólido e estou feliz com o meu nível. [...] Todo jogador quer representar o seu país. Eu amo o Brasil, adoro representar o Brasil e também estar ao lado de jogadores que eu assisto desde criança e é uma honra. João Fonseca

Como funciona a Copa Davis

A Copa Davis é uma competição entre seleções, disputada em cinco jogos, no formato melhor de três. Com a vitória de João, o Brasil abre 1x0.

Neste primeiro dia, são duas partidas de simples. Na sequência, Thiago Wild enfrenta Stefanos Tsitsipas. Amanhã (14), acontece a partida de duplas. Caso necessário, os confrontos individuais se invertem: Fonseca x Tsitsipas e Wild x Sakellaridis.

O confronto é válido pelo Grupo Mundial 1, e o vencedor irá se classificar para disputar os qualifiers da competição em 2026. Além de João Fonseca, o Brasil convocou Thiago Wild, Matheus Pucinelli, Rafael Matos e Marcelo Melo. Os dois últimos devem fazer o jogo de duplas do confronto.

A competição não conta pontos para o ranking da ATP.