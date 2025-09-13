Topo

João Fonseca garante primeiro ponto do Brasil contra a Grécia na Davis

13/09/2025 15h41

O Brasil abriu com vitória o duelo diante da Grécia pela Copa Davis 2025 de tênis. Em partida realizada em Atenas, capital grega, João Fonseca derrotou Stefanos Sakellaridis.

O jovem tenista brasileiro, número 42 do ranking da ATP, mostrou superioridade diante do rival, número 286 da ATP. João Fonseca ganhou a partida pela Davis por 2 sets a 0, parciais de 7/6 e 6/3.

Números do triunfo de João Fonseca na Davis

Superior tecnicamente, Fonseca foi mais consistente, sobretudo em seu serviço, com 72% de aproveitamento do primeiro saque e 68% dos pontos vencidos no serviço, além de salvar 100% dos break points (6/6).

Sakellaridis teve números equilibrados no saque, com 60% de primeiros serviços e 66% de pontos ganhos com o primeiro saque, mas não converteu nenhuma das 6 chances de quebra.

Na devolução, Fonseca ainda mostrou maior efetividade: ganhou 34% dos pontos no primeiro saque adversário e 48% no segundo, aproveitando duas quebras em nove oportunidades (22%).

Tabela da Davis

Mais quatro confrontos estão previstos entre Brasil e Grécia:

Sábado

  • Thiago Wild x Stefanos Tsitsipas

Domingo

  •  Rafael Matos/Marcelo Melo x Stefanos Tsitsipas/Petros Tsitsipas

  • João Fonseca x Stefanos Tsitsipas

  • Thiago Wild x Stefanos Sakallaridis.

