Izabela Rodrigues comenta final no Mundial após ano complicado

13/09/2025 11h41

A paulista Izabela Rodrigues, de 30 anos, se classificou para a final do lançamento do disco no Mundial de Atletismo de Tóquio com a marca de 63,75 m, seu melhor resultado da temporada e a 6ª melhor da qualificatória. É a primeira vez que a atleta chega à decisão de um Mundial; a disputa por medalhas será no domingo (14/9), às 7h12 (de Brasília).

Izabela: superação no Mundial

Emocionada, Izabela comemorou o feito após um ano marcado por lesões.

"Foi uma prova de muito nervosismo, mas estou bem feliz. Mais feliz ainda de conseguir ir para final, pelo ano que eu tive, difícil, com lesões... estou me segurando para não chorar".

Local especial

Fã de animes e mangás, ela destacou a importância de competir no Japão, palco onde também foi finalista olímpica em 2021:

"Eu estou no país que eu adoro, que eu amo, onde fui finalista olímpica. Amo tudo daqui, as pessoas... estou realizada!".

