Investigação preliminar diz que vascaíno morreu em briga com flamenguistas

Informações preliminares de uma investigação da Polícia Civil do Rio de Janeiro apontam que o vascaíno Rodrigo José da Silva Sant'anna foi morto em uma briga com torcedores do Flamengo — que não jogava no dia. O episódio aconteceu em Oswaldo Cruz, Zona Norte do Rio, antes da partida entre o time cruz-maltino e o Botafogo, no Nilton Santos, pelas quartas de final da Copa do Brasil.

Rodrigo foi baleado na cabeça e foi levado à UPA de Madureira, mas, segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde, "chegou em óbito e o corpo foi encaminhado ao IML". Agentes analisam imagens e fazem outras diligências para apurar a autoria dos disparos e identificar os envolvidos.

O torcedor estava em um churrasco com integrantes de uma organizada, que faziam uma concentração antes de se encaminharem para o estádio. De acordo com alguns dos presentes, Rodrigo não ia ao duelo e participava apenas da confraternização.

Torcedores que estavam no local relataram que "foram surpreendidos por cerca de 30 pessoas" que estavam com peças de uma torcida organizada do Flamengo. Ainda segundo relatos, alguns tinham objetos como paus e pedras nas mãos.

Houve um princípio de tumulto, que os presentes contaram que se encerrou quando foram ouvidos disparos. A PM informou que "dois homens foram atingidos por disparos de arma de fogo nas imediações da Estação de Trens de Oswaldo Cruz". Ainda segundo as autoridades, "os autores do crime fugiram".

Durante a tarde de ontem, a Força Jovem do Vasco, principal organizada do Cruz-Maltino, divulgou nota em que afirmava que vídeos que circulavam nas redes sociais "expõem a covardia e a brutalidade deste crime, cometido por integrantes de uma suposta torcida que sequer estava envolvida na partida em questão".

A Fúria Jovem do Botafogo também se pronunciou ao longo do dia e rechaçou participação no episódio.

Nota da Polícia Civil

"A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada e investiga a morte de Rodrigo José da Silva Sant'anna. Informações preliminares apontam que duas pessoas foram atingidas durante uma briga entre torcedores de Flamengo e Vasco. A segunda vítima foi socorrida. Agentes analisam imagens e outras diligências estão em andamento para apurar a autoria dos disparos e identificar os envolvidos".