Inter de Limeira perde do Barra e sai atrás na semifinal da Série D

13/09/2025 18h21

A Inter de Limeira tropeçou na partida de ida da semifinal da Série D do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, no Estádio Arena Barra, em Itajaí, o Leão da Paulista foi superado pelo Barra por 2 a 0. Vavá, no primeiro tempo, e Barnabé, logo no início da etapa final, marcaram os gols do triunfo catarinense.

Vale destacar que ambas equipes, ao atingirem tal fase da competição, já estão garantidas na Série C do próximo ano.

Situação do confronto

Com a vitória, o Barra pode até perder por um gol de diferença no jogo da volta para garantir a vaga na final. Já a Inter de Limeira precisa vencer por dois gols para levar a decisão aos pênaltis ou por três ou mais para avançar no tempo normal.

?BARRA 0 x 1 INTER DE LIMEIRA?

? Competição: Semifinal da Série D do Campeonato Brasileiro

?? Local: Arena Barra, Itajaí (SC)

? Data: 13 de setembro de 2025 (sábado)

? Horário: 16h (de Brasília)

Gols

  • ? Vavá, aos 10? do 1ºT (Barra)

    ? Barnabé, aos 1? do 2ºT (Barra)

Como foi o jogo

O Barra começou melhor e abriu o placar logo aos 10 minutos, quando o zagueiro Vavá subiu mais alto que a defesa da Inter de Limeira e marcou de cabeça. Superior durante a primeira etapa, o time catarinense foi para o intervalo em vantagem.

No início do segundo tempo, o Pescador ampliou: Barnabé aproveitou rebote após defesa de Saulo e fez o segundo. A Inter de Limeira tentou reagir, mas esbarrou na marcação adversária e não conseguiu diminuir o placar.

Próximos jogos

? Barra - visita a Inter de Limeira, no Estádio Major Levy Sobrinho, pelo jogo de volta da semifinal da Série D.

? Inter de Limeira - recebe o Barra, no mesmo duelo decisivo, valendo vaga na final da Série D.

