Igor Rabello comenta falta de entrosamento após derrota do Fluminense

O Fluminense entrou em campo com uma equipe bastante modificada e acabou derrotado pelo Corinthians por 1 a 0, neste sábado, no Maracanã, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida marcou a estreia do zagueiro Igor Rabello na titularidade com a camisa tricolor, que avaliou a atuação do time.

"Acho que essa equipe não costuma jogar sempre junta. Isso causa um pouco de entrosamento. Não faltou entrega", disse o defensor, comentando ainda sobre o gol sofrido: "Todo mundo tentou pegar a bola, mas passou por todos e entrou".

O gol do Corinthians saiu após cobrança de falta de Matheuzinho para dentro da área, com desvio de cabeça de André Ramalho, que surpreendeu o goleiro Fábio e terminou no fundo das redes.

Fim de jogo. Fluminense 0x1 Corinthians. Voltamos a campo na terça-feira, às 21h30, contra o Lanús, pelas quartas de final da @SudamericanaBR. pic.twitter.com/nNuT1C415c ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) September 14, 2025

O Fluminense, por sua vez, tentou criar chances, mas encontrou dificuldades. A primeira finalização veio somente aos 30 minutos do primeiro tempo, quando Cano cabeceou após passe de Ganso, mas Hugo Souza defendeu com tranquilidade. No segundo tempo, Lucho Acosta arriscou de fora da área e Lima tentou de dentro da área, mas o goleiro do Corinthians manteve o placar zerado.

Com a vitória, o Corinthians ganhou três posições na tabela, chegando à nona colocação com 29 pontos e mantendo um invencibilidade de três jogos no Campeonato Brasileiro. Já o Fluminense caiu para o décimo lugar, permanecendo com 28 pontos e amargando a terceira rodada consecutiva sem vitória, com dois empates e uma derrota.