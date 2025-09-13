Topo

Esporte

Hugo Calderano chega à semifinal do WTT Champions Macau

13/09/2025 12h04

O brasileiro Hugo Calderano segue demonstrando qualidade no circuito internacional de tênis de mesa e avançou para as semifinais do WTT Champions Macau após vencer o alemão Patrick Franziska.

Placar do confronto

Em jogo equilibrado nas quartas de final, o duelo terminou 4 a 2 para o brasileiro, com as parciais de 13/11, 9/11, 11/9, 11/3, 4/11 e 11/8.

Antes, Calderano já havia superado outros dois adversários na competição: Dang Qiu, por 3 a 1 (11/3, 12/10, 9/11 e 11/9), e  An Jaehyun, por 3 a 0 (13/11, 12/10 e 11/8).

Próximo adversário

Na semifinal, o brasileiro terá pela frente o dinamarquês Anders Lind, na madrugada de domingo (14), às 03h15 (horário de Brasília).

