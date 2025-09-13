Gui Negão leva terceiro amarelo e desfalca o Corinthians contra o Sport

O técnico Dorival Júnior ganhou uma dor de cabeça para montar a equipe titular do Corinthians contra o Sport, válido pela próxima rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Gui Negão recebeu o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Fluminense, neste sábado, e terá que cumprir suspensão.

Gui Negão foi advertido pelo árbitro Felipe Fernandes de Lima (MG) aos 16 minutos do segundo tempo. O centroavante acabou pisando em Fuentes e acabou sendo punido com o terceiro amarelo. Ele, portanto, será baixa contra o Sport.

Charles (ausência por dores no joelho), Yuri Alberto e o técnico Dorival Júnior, que também estavam pendurados, passaram ilesos. Desse modo, Gui Negão será o único a cumprir suspensão na próxima rodada do Brasileirão.

Dorival, portanto, precisará quebrar a cabeça para montar o ataque na próxima partida. Isso porque Yuri Alberto está retornando de lesão, e a comissão técnica planeja uma volta gradual do camisa 9. Já Memphis, com uma edema na coxa direita, é dúvida inicialmente.

O treinador corintiano possui outras quatro alternativas para compor o sistema ofensivo do Corinthians diante do Sport: Talles Magno, Romero, Vitinho e Kayke.

Sem Gui Negão, portanto, o Corinthians retorna aos gramados pelo Campeonato Brasileiro apenas no próximo fim de semana. O Timão visita o Sport no dia 21 de setembro (domingo), às 17h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro, pela 24ª rodada.

Números de Gui Negão

Gui Negão está em alta no Corinthians e vive grande fase desde que assumiu a titularidade, aproveitando as ausências no ataque alvinegro. O garoto soma quatro gols e uma assistência em dez jogos (seis como titular).

Situação na tabela

Com o resultado, o Corinthians ganhou três posições na tabela do Campeonato Brasileiro. O Timão pulou para a nona colocação e ultrapassou o próprio Fluminense, chegando aos 29 pontos. O Alvinegro paulista ainda alcançou o terceiro jogo de invencibilidade na competição, com duas vitórias e um empate.

Corinthians: nona posição, com 29 pontos (sete vitórias, oito empates e oito derrotas).

Próximos jogos do Corinthians

Sport x Corinthians (24ª rodada do Campeonato Brasileiro)

(24ª rodada do Campeonato Brasileiro) Data e horário: 21/09 (domingo), às 17h30 (de Brasília)

Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE)